Savona, auto finisce contro muro in via Chiappino: la donna riporta una frattura dello sterno

Savona. E’ stata trasportata in codice giallo con probabile frattura toracica la donna che, in piena autonomia, è andata a sbattere contro un muro in via Chiappino.

Le cause della dinamica sono ancora in fase di accertamento ma la donna sarebbe andata dritta finendo così contro il muro, non risultano però altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la croce oro mare sez Savona, l’automedica e i vigli del fuoco per mettere in sicurezza l’abitacolo e estrarre la donna.

La vittima è stata trasportata al San Paolo per ricevere le cure e gli accertamenti del caso.