Savona, Assonautica alla scuola Astengo per insegnare a proteggere il mare

Savona. Lezione in aula presso la scuola primaria “Astengo” di Savona con gli alunni della classe 4C. L’incontro è stato organizzato alternando visione di immagini e video, lettura e dibattito, a cura di Lidia e Marta, socie di Assonautica, entrambe impegnate nel progetto “Proteggiamo il mare”.

Le attività di Assonautica dedicate ai bambini e quelle legate al sociale, illustrate con una presentazione per immagini, hanno introdotto l’argomento della tutela del mare. Sulla lavagna elettronica scorrevano immagini e filmati, i bambini hanno dimostrato grande interesse, hanno posto molte domande, raccontato aneddoti personali, fatto osservazioni e regalato applausi.

Gli argomenti: l’invasione della plastica in mare e sulle spiagge, l’abbandono a terra dei mozziconi, il lancio dei palloncini. Abbiamo anche parlato delle meduse e del rispetto per gli abitanti del mare, attraverso la lettura di una storiella intitolata “Il mare è la loro casa”.

Al termine della lezione sono state lasciate in omaggio alcune copie della brochure “Il ciclo dell’acqua” e il libro “Nami e Fibi”, della Casa Editrice Educando.

Assonautica ringrazia l’insegnante Gina De Tullio per avere aderito al programma dell’associazione rivolto alla scuola.

Per quanto riguarda il concorso di disegno “Proteggiamo il mare”, che scade il 31 gennaio, confidiamo in una massiccia partecipazione e chiediamo la collaborazione di insegnanti e dirigenti scolastici. I bambini sono i migliori interlocutori quando si parla di rispetto per l’ambiente. Possono diventare esempio per gli adulti, insegnare anche a loro ad ascoltare la richiesta di aiuto che sta mandando il mare. I disegni sono un ottimo mezzo per esprimere il loro impegno.