Savona all’assemblea delle Province italiane

Savona. Il Presidente Pierangelo Olivieri prende parte all’Assemblea nazionale delle Province italiane, inaugurata oggi a Lecce dagli interventi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente dell’UPI, Pasquale Gandolfi. Alla due giorni interverranno, tra gli altri, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e, nella giornata di domani, i Ministri Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito), insieme al Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, e al Presidente nazionale ANCI, Gaetano Manfredi.

L’appuntamento rappresenta un momento centrale di confronto istituzionale tra Governo, Parlamento, Province, Comuni e Regioni, con focus dedicati alla Legge di Bilancio 2026, allo stato di attuazione del PNRR, agli investimenti per l’edilizia scolastica superiore, alla transizione digitale, alle politiche per le aree interne e all’innovazione nella Pubblica Amministrazione, anche attraverso la presentazione del progetto “Province&Comuni”, incentrato sul tema della riforma delle autonomie.

“Tutte le Province sono oggi impegnate in un processo di pieno riassetto delle funzioni e delle risorse indispensabili a garantire servizi adeguati ai cittadini, in attuazione del quadro costituzionale – spiega il presidente Pierangelo Olivieri -, Necessario, a questo punto, che la riforma attualmente all’esame del Senato preveda competenze attribuite alle Province, e non meramente delegate, nel rispetto dell’assenza di qualunque gerarchia tra i diversi livelli di governo. È fondamentale giungere a un impianto normativo chiaro, stabile e coerente, realmente orientato alle esigenze delle comunità, che consenta di tornare a lavorare in ordinario e in programmazione, e non solo in urgenza”.