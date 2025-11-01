Savona, ritorno con vittoria per Giuseppe Agostino: “Qui per aiutare la squadra, darò il massimo”

Quiliano. L’infortunio di Moraglio è sicuramente la tegola più grande per il Savona. Il club si è mosso prontamente cercando di portare tra i pali un profilo di esperienza. E lo ha trovato in Giuseppe Agostino, nato nel settore giovanile biancoblù prima di una lunga militanza nei professionisti. Contro il Legino la sua prima da titolare è coincisa con il ritorno alla vittoria degli Striscioni.

“Tornare così era quello che volevo – ha dichiarato nel post partita -. La scorsa partita ero allo stadio e ho visto la delusione dei ragazzi e della società dopo la sconfitta. Da lì la mia decisione è stata quello di tornare per aiutare la squadra. Dobbiamo continuare su questa strada, c’è stata una reazione”.

“Ho un passato con esperienze importanti ma sono entrato con tanta umiltà. Voglio dare fiducia ai ragazzi più giovani e darò il massimo. Noi vogliamo salire, siamo molto forti e lo faremo vedere”, conclude.