Savona. Quest’anno Savona anticipa e accende una settimana prima rispetto agli anni scorso il tradizionale albero di Natale in piazza Sisto. Un pomeriggio di festa con musica e danze per aspettare questo momento.

Dalle 15.30 la piazza si è animata grazie a Dna Musica e Canti e ProArt danza con esibizioni a tema natalizio.

“Questo investimento più che raddoppiato rispetto al 2024, insieme al contributo a Ente Fiera capofila delle associazioni di categoria che anche quest’anno hanno realizzato il progetto di illuminazione del maggior numero di vie – commentano il vicesindaco Elisa Di Padova e l’assessore Nicoletta Negro – rappresenta un modo per sostenere una città più calda e accogliente nei confronti di chi la vivrà da qui al prossimo mese. Per sostenere il commercio di vicinato, per sostenere una città accesa e vivace, abbiamo anche pensato una serie di eventi nei fine settimana in attesa del Natale e del Capodanno in piazza con Le Vibrazioni e tanti ospiti”.

Oltre all’albero, si accenderanno i profili della Torretta, i punti selfie presso Piazza del Popolo, Legino e Villapiana e prenderanno vita le proiezioni artistiche sulla facciata della Pinacoteca Civica e sulla torre del Brandale.