Ritrovato

Sassello, ritrovato dopo due giorni l’uomo scomparso: è cosciente fotogallery

Il 60enne è stato individuato in una zona boschiva a circa un chilometro da casa. Le squadre di soccorso al lavoro per il recupero in un’area difficile da raggiungere

Agg. 15.20. L’intervento dei soccorritori è concluso. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale per gli accertamenti del caso. 

Agg. 14.38. Sono in corso le operazioni di stabilizzazione e recupero del paziente, alle quali stanno prendendo parte gli SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana – Nucleo Liguria, che comprendono tra il proprio personale un infermiere di area critica, la dottoressa del 118, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino e la squadra volontaria dei Vigili del Fuoco di Borghetto Santo Spirito. Sta verricellando sul posto l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, proveniente da Torino. Il ritrovamento è avvenuto a circa 500 metri dall’UCL (Unità di Comando Locale) dei Vigili del Fuoco e a 300 metri dall’abitazione dell’uomo.

Sassello. Si sono concluse con un lieto fine, anche se con momenti di grande apprensione, le ricerche del 60enne scomparso nei giorni scorsi a Sassello. L’uomo è stato ritrovato vivo, in una zona impervia e boscosa a circa un chilometro dalla propria abitazione.

Secondo quanto appreso, il sessantenne sarebbe in codice rosso ma cosciente: infreddolito e provato, ma in condizioni stabili. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso e risultano complesse a causa della morfologia del terreno, che rende difficoltoso l’intervento dei mezzi di soccorso.

L’allarme era scattato nella serata di giovedì 30 ottobre, quando l’uomo non aveva fatto rientro a casa dopo essersi allontanato intorno alle 20.15. Preoccupati, i familiari avevano dato l’allarme e da quel momento era partita una vasta operazione di ricerca.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, dei Vigili del Fuoco — che hanno coordinato le operazioni —, dei Carabinieri, della Protezione Civile e della Croce Rossa si sono alternate senza sosta per ore, battendo palmo a palmo i sentieri e le aree boschive attorno al paese.

Fondamentale per il ritrovamento il lavoro di ricognizione nelle zone più isolate, dove infine l’uomo è stato individuato e raggiunto dai soccorritori. Dopo le prime cure sul posto, sarà trasferito all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

