Sassello, deceduto il 60enne scomparso nei boschi e ritrovato dopo due giorni

Sassello. Non ce l’ha fatta Gabriele Valcalda, il 60enne scomparso e ritrovato nei giorni scorsi a Sassello.

L’allarme era scattato nella serata di giovedì 30 ottobre, quando l’uomo non aveva fatto rientro a casa dopo essersi allontanato intorno alle 20.15. Preoccupati, i familiari avevano dato l’allarme e da quel momento era partita una vasta operazione di ricerca.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, dei Vigili del Fuoco — che avevano coordinato le operazioni —, dei Carabinieri, della Protezione Civile e della Croce Rossa si erano alternate senza sosta per ore, battendo palmo a palmo i sentieri e le aree boschive attorno al paese.

Sabato l’uomo era stato ritrovato vivo, in una zona impervia e boscosa a circa un chilometro dalla propria abitazione. Il 60enne era stato trasferito in elicottero in ospedale in codice rosso ma cosciente: infreddolito e provato, ma in condizioni stabili.

Nonostante l’impegno dei soccorritori, il 60enne è deceduto ieri, lunedì 3 novembre, all’ospedale di Alessandria.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 5 novembre alle 15 nella stessa chiesa di Nostra Signora. della Visitazione di Vara Superiore ad Urbe.