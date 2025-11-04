  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Non ce l'ha fatta

Sassello, deceduto il 60enne scomparso nei boschi e ritrovato dopo due giorni

Sabato l’uomo era stato ritrovato vivo, in una zona impervia e boscosa: era stato trasferito in elicottero in ospedale in codice rosso ma cosciente

Candela Lutto

Sassello. Non ce l’ha fatta Gabriele Valcalda, il 60enne scomparso e ritrovato nei giorni scorsi a Sassello.

L’allarme era scattato nella serata di giovedì 30 ottobre, quando l’uomo non aveva fatto rientro a casa dopo essersi allontanato intorno alle 20.15. Preoccupati, i familiari avevano dato l’allarme e da quel momento era partita una vasta operazione di ricerca.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, dei Vigili del Fuoco — che avevano coordinato le operazioni —, dei Carabinieri, della Protezione Civile e della Croce Rossa si erano alternate senza sosta per ore, battendo palmo a palmo i sentieri e le aree boschive attorno al paese.

Sabato l’uomo era stato ritrovato vivo, in una zona impervia e boscosa a circa un chilometro dalla propria abitazione. Il 60enne era stato trasferito in elicottero in ospedale in codice rosso ma cosciente: infreddolito e provato, ma in condizioni stabili.

Nonostante l’impegno dei soccorritori, il 60enne è deceduto ieri, lunedì 3 novembre, all’ospedale di Alessandria.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 5 novembre alle 15 nella stessa chiesa di Nostra Signora. della Visitazione di Vara Superiore ad Urbe.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.