Sarà assegnato al Gruppo di Protezione civile il Premio Enrico II Del Carretto al merito di Millesimo

Millesimo. Sarà assegnato al gruppo comunale di Protezione civile il Premio Enrico II° Del Carretto al merito di Millesimo, la massima onorificenza civile del paese, che il prossimo 9 novembre, ricorrenza della fondazione del Comune (nel 1206), vedrà la cerimonia ufficiale.

Per l’edizione 2025 è stato designato il Gruppo, “nato su proposta dell’Amministrazione e di vari enti, con l’obiettivo di supportare il Comune nelle attività di prevenzione e mitigazione del danno, operando in stretto coordinamento con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), specialmente in caso di emergenza”, si legge sulla delibera.

“Le sue origini risalgono agli anni ’80, in seguito a eventi storici come l’alluvione del 1986, e la sua fondazione è attribuita al Commendatore Osvaldo Moretti, che guidò i primi volontari a partire dal 1988/1989. L’istituzione formale e l’approvazione risalgono al 2001, con l’iscrizione ufficiale al registro della Protezione Civile di Savona nel 2006. Oggi, il Gruppo, attualmente guidato dall’Ing. Rebaudo, è un elemento fondamentale del Piano di Protezione Civile locale. È composto da una ventina di volontari e svolge compiti essenziali come sorveglianza, monitoraggio, supporto alla popolazione (anche a domicilio), interventi in caso di calamità, gestione della logistica e delle comunicazioni, oltre alla prevenzione antincendio boschivo”.

Il sindaco Francesco Garofano e l’Amministrazione comunale evidenziano il forte e costante impegno dei volontari che, con spirito di sacrificio, garantiscono assistenza e protezione alla comunità sia nelle emergenze che nelle necessità quotidiane (come durante la pandemia).