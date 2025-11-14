Sanità, Nicolò: “Ridotte del 10% le prestazioni erogate e non disdette”. Asl2 ha inviato i primi 400 avvisi

Liguria. “La nuova regolamentazione sulle visite non disdette sta andando molto bene, questa è una delle azioni che hanno consentito di recuperare un po’ di numeri sulle liste d’attesa”. Ad affermarlo è l’assessore alla sanità, Massimo Nicolò a margine della conferenza stampa tenutasi al San Paolo per la presentazione del nuovo robot per la chirurgia robotica.

Ricordiamo che Regione Liguria da fine marzo/aprile aveva fatto scattare le sanzioni per chi non si presenta a una visita o un esame senza disdire. “Prima di arrivare alla sanzione abbiamo introdotto un messaggio di recall che ricorda l’appuntamento al paziente. L’utente riceve tre giorni prima la data della visita questo richiamo dove sono anche indicate le modalità per una eventuale disdetta. Nel caso in cui il paziente non si presentasse e non avesse disdetto l’appuntamento allora si che scatterà la sanzione”, spiega Nicolò.

Questo ha portato ad una diminuzione drastica di persone che non si presentavano agli appuntamenti: “All’inizio del nostro insediamento le persone che non si presentavano agli appuntamenti erano circa del 15% adesso siamo scesi intorno al 5-6%, un dato significativo e importante – aggiunge -. Il nostro obiettivo è arrivare intorno allo 0% ed è probabile che una piccola percentuale fisiologica rimanga ma abbiamo davvero recuperato tanti posti. Per la restante parte le aziende avviano l’istruttoria per portare avanti il il processo sanzionatorio, però sta diventando ad oggi un problema molto molto di nicchia”.

“Poi ci sono tante altre azioni che abbiamo messo in campo e che hanno consentito di migliorare le cose. Non stiamo dicendo che va tutto bene ma affermiamo che quello che poteva sembrare un muro invalicabile delle liste d’attesa abbiamo iniziato ad aggredirlo. Per tantissime specialità le liste d’attesa si sono ridotte ma c’è ancora molto da fare e ci impegneremo per farlo”, conclude il numero uno della sanità ligure.

Va sottolineato però che se questa misura ha comportato in un primo momento un calo drastico delle persone che non si presentavano all’appuntamento (circa -10% in due mesi), da quattro mesi però la percentuale è rimasta stabile intorno al 5/6%.

Asl2: “Ticket dovuto per chi non si presenta: inviati i primi 400 avvisi”

Asl2 ha attivato il percorso di recupero che riguarderà le mancate disdette relative alle prenotazioni effettuate a partire dal 25 marzo 2025. Infatti il cittadino che non si presenta ad un appuntamento diagnostico prenotato senza avvisare almeno due giorni lavorativi prima è chiamato a pagare un importo pari al ticket, anche se esente. L’obiettivo è garantire il corretto utilizzo delle prestazioni e un servizio più efficiente.

Il provvedimento, adottato da Regione Liguria e attuato su tutto il territorio regionale, ha la finalità di ridurre i tempi di attesa, ottimizzare l’uso delle apparecchiature e limitare gli sprechi di risorse, consentendo a un maggior numero di cittadini di usufruire tempestivamente delle prestazioni sanitarie di cui necessitano.

La Delibera di Giunta Regionale n. 124/2025 e il relativo decreto attuativo prevedono il pagamento di un importo pari al ticket dovuto, anche per gli utenti esenti, in caso di mancata presentazione a un appuntamento prenotato per prestazioni diagnostiche senza aver effettuato la disdetta almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.

”Tra settembre e ottobre sono stati inviati i primi 400 avvisi relativi al recupero del ticket per le prestazioni non disdette (cosiddette “no show”) riferite al mese di aprile. Solo 20 persone hanno presentato una giustificazione successiva, a conferma del fatto che nella maggior parte dei casi si è trattato probabilmente di effettiva dimenticanza”, fanno sapere dall’Azienda.

“Il pagamento del ticket in questi casi rappresenta un principio di correttezza verso la cittadinanza e incentivando la disdetta preventiva consentirà di recuperare risorse e prestazioni che possono essere rese disponibili ad altri utenti in tempi più rapidi”, aggiungono.

“Occorre ricordare che per tutte le prestazioni prenotate tramite Cup Liguria è previsto l’invio di un sms di promemoria 5 giorni prima della data dell’appuntamento e di un secondo sms 3 giorni prima, se la data è a meno di 5 giorni dalla prenotazione. In entrambi i messaggi è riportata l’informazione che, in caso di mancata presentazione senza disdetta nei tempi previsti, l’utente – anche se esente – dovrà corrispondere l’importo del ticket”, conclude Asl2.

Infine, si ricorda che si può disdire la prestazione prenotata tramite i seguenti canali:

• Call Center Regionale 010 538 3400;

• Portale “Prenoto Salute”;

• Applicazione “Salute Simplex”;

• Farmacie abilitate;

• Sportelli Cup aziendali.