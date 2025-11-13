Sanità, messaggi truffa del Centro Unico di Prenotazioni (CUP): Regione Liguria mette in guardia per la tutela dei cittadini

Regione. “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico prioritario al numero 89342232 per importanti informazioni che la riguardano “.

Inizia così un messaggio truffa che sta circolando anche in Liguria ai danni dei cittadini: si tratta di un tentativo di raggiro che si manifesta tramite SMS apparentemente riconducibili al CUP – Centro Unico di Prenotazione. Il contenuto invita l’utente a richiamare un numero a sovrapprezzo (es. 892, 893, 894…). Il mittente non è il servizio CUP e, una volta effettuata la chiamata, la linea cade o si rimane in attesa, mentre nel frattempo vengono scalati minuti a costo elevato o credito residuo.

“È nostra responsabilità informare la comunità ligure affinché non diventi vittima di simili raggiri – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò –. Con l’aumento dell’uso dei dispositivi tecnologici per comunicazioni sanitarie e prenotazioni, l’utenza è potenzialmente bersaglio: chiediamo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e di informare anziani, familiari o persone fragili che potrebbero essere più vulnerabili a questo tipo di insidia. Per questo partirà una nuova campagna di comunicazione mirata a informare la cittadinanza sui rischi legati a nuove forme di truffa online “.

Cosa fare per tutelarsi.

1. Non richiamare numeri ricevuti tramite SMS che dichiarano di essere del “CUP”, soprattutto se presentano prefissi non familiari (es. 892, 893, 894…) o richiedono un’azione urgente.

2. Gli SMS di conferma ufficiali inviati dal sistema sanitario non contengono mai link cliccabili: qualsiasi messaggio di conferma che presenti link deve essere considerato un tentativo di truffa ed eliminato.

3. I canali ufficiali per disdire una visita o un esame sono:

o Salute Simplex (app o web – sezione “Prenoto Salute”)

o Numero CUP: 010 538 3400

o Farmacie abilitate

o Sportelli CUP.

4. Segnalare eventuali SMS sospetti al proprio operatore telefonico e, se necessario, alle Forze dell’Ordine o alla Polizia Postale.

Regione Liguria invita tutti i cittadini alla massima prudenza e ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza e tutela nell’accesso ai servizi sanitari.