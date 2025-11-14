Sanità, l’opposizione in Regione: “Al via il riordino più incerto e precario del sistema ligure, confermati i nostri dubbi e le nostre perplessità”

Liguria. “Quello che si apre oggi è il riordino più incerto e precario del servizio sanitario regionale. È incredibile constatare come il “libro delle scuse” sia ormai uno strumento quotidiano nella politica del presidente Bucci e dei suoi sottoposti. Stupisce assistere a un improvviso risveglio riguardo alla criticità delle aree di emergenza, non solo metropolitane. Accorgersi solo oggi che qualcosa non funziona nei Pronto soccorso, è un’offesa nei confronti dei liguri, soprattutto di coloro che hanno dovuto attendere anche più di cinque giorni in corsia prima di essere accolti nei reparti”. Così, commentando gli interventi odierni in merito ai Pronto soccorso cittadini in affanno, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

Aggiunge: “In questo scenario tragico, l’unica vera certezza è il ruolo insostituibile degli operatori sanitari, gli unici che avrebbero davvero titolo per parlare. Eppure, ancora oggi, non è stata introdotta alcuna misura capace di mitigare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, né è stato riconosciuto loro alcun sostegno economico”.

“Assolutamente inaccettabile – continua Giordano – scaricare sulle RSA le conseguenze di questo fallimento. Le strutture si ritrovano ad accogliere pazienti “modello Amazon”, trasferiti senza una reale stabilizzazione clinica. Questo comporta difficoltà enormi nel proseguire le cure, che richiederebbero prima di tutto esami diagnostici e un percorso dedicato inesistente. Così facendo, i pazienti vengono abbandonati ai tempi incerti e inadeguati del CUP. Ricordiamo inoltre che nei weekend non sono presenti medici nelle RSA: un problema gravissimo che nessuno affronta”.

“Un quadro di questo tipo, in un Paese normale, porterebbe alle dimissioni immediate di qualsiasi giunta. Il presidente Bucci, invece, scappa: questa mattina, ad esempio, era all’ospedale Galliera ma ha evitato accuratamente il Pronto Soccorso, anche oggi in affanno con le ambulanze in attesa e decine di pazienti costretti a ore di calvario sulle barelle. Ribadiamo la necessità di una riforma sanitaria reale, capace di rispondere alle esigenze dei territori e di garantire ai cittadini un servizio pubblico efficiente”.

“Con il nostro esposto in Procura – conclude Giordano – abbiamo messo in evidenza l’inadeguatezza dei PS per colpa della politica che non agisce correttamente. Confidiamo negli organi competenti affinché approfondiscano gli aspetti normativi, a partire dal decreto legislativo 81, per riportare urgentemente al centro del dibattito ciò che conta: condizioni di sicurezza, tutela dell’incolumità pubblica e reale prevenzione sanitaria”.

Fanno eco i gruppi di opposizione in Regione Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente alla fine della commissione sanità di questa mattina in cui è stata illustrata la riforma della sanità commentano: “La riforma della sanità di Bucci illustrata oggi in commissione ha confermato i nostri dubbi e le nostre perplessità. È un programma accentratore che non rispetta i territori e le loro peculiarità, infatti sono stati saltati tutti i fondamentali passaggi di partecipazione e panificazione. Una riforma che non guarda neppure al pareggio di bilancio, per colmare una mancata copertura che è certo lontana dai quei circa 20 milioni di cui tanto parlava Bucci, ma che oggi arriva a oltre 250 milioni di euro. Una cifra monster (sic!) che indirizza la nostra Regione verso il commissariamento. La riforma di Bucci procede a ritroso, ha prima pensato di disegnare la macchina, la struttura organizzativa e poi vedrà come usarla, anche se lontana e non coerente con i bisogni reali della popolazione.”

“Per questo martedì come gruppi di opposizione in Regione – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente – presenteremo la propria controproposta, che guarda ai territori, alla rete ospedaliera tutta e ai bisogni dei cittadini. I liguri meritano una sanità in grado di dare risposte puntuali a chi si deve curare ogni giorno”.