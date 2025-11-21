  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Replica

Sanità, Invernizzi (FdI) ribatte ad Arboscello: “Con la riforma e Asl unica servizi migliori per tutti”

Il capogruppo in Regione: "Migliorerà anche la sanità territoriale"

rocco invernizzi

Liguria. “La riforma sanitaria va letta e capita”. E’ il commento di Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, sula polemica con cui il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello giudica l’esito del confronto sulla riforma della Sanità.

“Arboscello – continua Invernizzi – confonde l’aspetto amministrativo con i servizi sanitari, sostenendo che la riforma vada contro la medicina di prossimità: è inesatto, anzi l’opposto. Grazie alla razionalizzazione i servizi sanitari sul territorio potranno essere potenziati. Il dialogo con i territori dimostra che la Regione ascolta chi lavora sul campo. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere iniziative concrete a favore dei cittadini, evitando polemiche politiche e concentrandosi sui risultati”.

“Il presidente Bucci – conclude Invernizzi – è sempre pronto ad ascoltare suggerimenti e migliorare la legge, senza penalizzare il rapporto con i territori. Lo dimostrano i confronti già avviati con amministratori, operatori e personale sanitario in tutta la regione. In Liguria la sanità deve servire tutti e l’obiettivo è garantire servizi di qualità che migliorino la vita dei cittadini, senza sacrificare l’assistenza territoriale”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.