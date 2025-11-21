Sanità, Invernizzi (FdI) ribatte ad Arboscello: “Con la riforma e Asl unica servizi migliori per tutti”

Liguria. “La riforma sanitaria va letta e capita”. E’ il commento di Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, sula polemica con cui il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello giudica l’esito del confronto sulla riforma della Sanità.

“Arboscello – continua Invernizzi – confonde l’aspetto amministrativo con i servizi sanitari, sostenendo che la riforma vada contro la medicina di prossimità: è inesatto, anzi l’opposto. Grazie alla razionalizzazione i servizi sanitari sul territorio potranno essere potenziati. Il dialogo con i territori dimostra che la Regione ascolta chi lavora sul campo. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere iniziative concrete a favore dei cittadini, evitando polemiche politiche e concentrandosi sui risultati”.

“Il presidente Bucci – conclude Invernizzi – è sempre pronto ad ascoltare suggerimenti e migliorare la legge, senza penalizzare il rapporto con i territori. Lo dimostrano i confronti già avviati con amministratori, operatori e personale sanitario in tutta la regione. In Liguria la sanità deve servire tutti e l’obiettivo è garantire servizi di qualità che migliorino la vita dei cittadini, senza sacrificare l’assistenza territoriale”.