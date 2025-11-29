Sanità, il Pd: “La stragrande maggioranza dei liguri, attraverso i propri amministratori, ha detto no alla riforma di Bucci”

Liguria. “Il centrodestra incassa una clamorosa sconfitta politica. Il CAL ha votato formalmente a favore della riforma sanitaria proposta dal presidente Bucci, ma la verità è che gli amministratori che rappresentano la stragrande maggioranza dei cittadini liguri hanno espresso un no chiaro e inequivocabile”. Così Davide Natale, segretario del Pd della Liguria e consigliere regionale, e Simone D’Angelo, segretario del Pd di Genova e consigliere regionale.

“Quella di oggi è una fotografia limpida. Bucci e la sua giunta non hanno il consenso dei territori. I sindaci delle principali città, i rappresentanti delle comunità più popolose, gli amministratori che ogni giorno affrontano sul campo i problemi della sanità pubblica hanno bocciato questa riforma perché non risponde ai bisogni reali dei cittadini. La maggioranza aritmetica raggiunta nel CAL segna una pericolosa cesura tra gli organismi di rappresentanza – ANCI in testa – e il reale rapporto con i liguri e, soprattutto, con chi li amministra”.

Secondi gli esponenti Dem “la riforma Bucci non migliora i servizi, non affronta l’emergenza delle liste d’attesa, non risolve la carenza cronica di personale negli ospedali e nei distretti. È un impianto confuso che rischia di creare ulteriori disuguaglianze territoriali. Ed è gravissimo che il Presidente e la Giunta Regionale insistano nel tirare dritto ignorando la voce dei territori. Il voto di Genova, Savona, Sanremo, Albenga, Arcola, Santa Margherita e molti altri Comuni certifica un isolamento politico evidente. Il centrodestra è sordo ai territori, sordo ai sindaci e sordo ai bisogni dei cittadini”.

“Continueremo a lavorare con gli amministratori e con le comunità locali per una sanità pubblica più giusta, più vicina alle persone e davvero universale. La riforma Bucci non lo è, e i liguri – e chi li rappresenta – lo hanno detto chiaramente”.

Il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale Dem Roberto Arboscello aggiungono: “Con soli tre voti di scarto, l’approvazione da parte del Cal della riforma della sanità di Bucci, sembra più il frutto di un ‘ordine di scuderia’ che di un vero consenso tra gli amministratori. Bucci è riuscito a far rientrare nei ranghi i sindaci di centrodestra che fino a poco prima avevano espresso forti perplessità, come nel caso di Scajola, trasformando il dissenso in un sì”.

“Il risultato finale, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, dimostra quanto il confronto con il territorio sia stato limitato e poco coinvolgente. Ancora una volta, questa giunta impone dall’alto le proprie decisioni, senza un reale dialogo con chi amministra le comunità locali. Risulta infatti strano che tutti i sindaci che fino a pochi giorni fa avevano esplicitato la propria contrarietà, oggi si siano appiattiti di fronte a questa riforma. Cosa è cambiato? È bastato un maxi emendamento? Le riforme vanno fatte con tempistiche e modalità corrette e devono essere frutto di un confronto con tutti gli attori e interlocutori al fine di ottenere il miglior risultato possibile, per essere davvero utili”.

“Chi su questi temi corre riducendo il confronto a qualche incontro pilotato non mostra assolutamente efficienza e leadership politica, ma solo una grande debolezza, il voto del CAL lo dimostra”.

Sanna e Natale intervengono anche sull’emendamento per i fondi al trasporto pubblico presentato dalla Giunta all’interno della norma sulla sanità: “L’inserimento dell’emendamento per anticipare le risorse destinate al trasporto pubblico locale nella norma che riforma il servizio sanitario rappresenta una ‘schifezza’ sia dal punto di vista amministrativo che politico. Amministrativo perché non si può neppure immaginare come sia possibile fare rientrare nell’ambito sanitario il trasporto pubblico; politico perché inserendolo in quel provvedimento impedisce a chi non condivide la distruzione della sanità regionale di votare la proposta di anticipare le risorse per AMT e mettere una pezza al disastro fatto da Bucci sindaco e dalla maggioranza di destra della regione. Se avessero fatto una norma a parte noi l’avremmo votata, come faremo soltanto con l’emendamento, e le possibilità per farla c’erano tutte”.

“La norma fa comunque emergere due dati: la Regione continua solamente ad anticipare fondi nazionali e non ne mette di ulteriori e non si capisce perché li anticipa soltanto alla Città Metropolitana e non anche alle altre province. Bucci la smetta con questi giochetti penosi, mischiando le pere con le mele, e guardi davvero ai bisogni dei liguri e dei territori”.