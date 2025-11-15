Sanità, i consiglieri di Vince Liguria-Noi Moderati: “Da Stefano Giordano le solite bugie e speculazioni”

Liguria. “L’ennesimo stravolgimento della realtà raccontato sui social dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano è a dir poco disgustoso. In un post ha attaccato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ‘colpevole’ di essersi recato ieri mattina all’ospedale Galliera ma di aver ‘evitato’ il pronto soccorso e i pazienti. Ciò che racconta l’esponente dell’opposizione è due volte falso”. Così i consiglieri della lista civica Vince Liguria-Noi Moderati hanno risposto alle accuse di Stefano Giordano al presidente Bucci.

Secondo i consiglieri è “due volte falso intanto perché ieri mattina il presidente Bucci ha realmente voluto accertarsi personalmente della situazione del Pronto Soccorso, accompagnato dal primario, il professor Cremonesi. Poi perché questo sopralluogo lo ha voluto effettuare trovandosi al Galliera per un appuntamento programmato legato alla terapia cui, come ben noto, si sottopone da diverso tempo, scegliendo una struttura pubblica convinto dell’eccellenza del nostro servizio sanitario regionale”.

“La semplice verità squalifica chi non si fa scrupoli neppure di raccontare falsità per speculare anche su temi delicati come quelli di carattere sanitario, che riguardano la sfera personale e che non possono essere strumentalizzati per fini di propaganda politica”.