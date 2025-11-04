Sanità, Casella (AVS): “Chiediamo uno sforzo della Regione per le liste d’attesa degli interventi chirurgici”

Liguria. È stata discussa oggi in consiglio regionale l’interrogazione presentata dal consigliere regionale Jan Casella (AVS) per sollecitare la riduzione delle liste d’attesa per gli interventi chirurgici d’elezione nell’Asl2.

Il consigliere ha rilevato che i tempi di attesa per gli interventi di elezione avrebbero raggiunto livelli inconcepibili e che, tra le segnalazioni, c’è quella di un paziente che, affetto da una patologia vascolare, è stato inserito in lista d’attesa ad aprile 2021 e, pur contattato annualmente per confermare la permanenza nella lista d’attesa, non ha ancora ricevuto una data per l’esecuzione dell’intervento.

“Ci sono pazienti per i quali è stata riscontrata la necessità di interventi chirurgici, che vengono inseriti nelle liste d’attesa, ma che non conoscono la data dell’operazione dopo anni di attesa. A titolo di esempio, abbiamo riscontrato il caso di un paziente dell’Asl2 che ad aprile 2021 è stato inserito in lista d’attesa per un intervento chirurgico per risolvere una patologia vascolare e ancora oggi non ha ricevuto indicazioni sulla data dell’intervento, dopo 4 anni e mezzo di attesa. Adesso ha finalmente ricevuto una convocazione per una visita di controllo per stabilire la gravità della situazione e forse, ad anni di distanza, conoscerà finalmente la data dell’intervento”, spiega Jan Casella.

“Riteniamo legittimo, da parte dei pazienti, chiedere di essere operati in strutture pubbliche. L’assessore ha garantito la volontà di intervenire in modo sostanziale per risolvere il problema, ricorrendo soprattutto agli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte. Ascoltando i pazienti in attesa di essere operati, i primi riscontri ci sembrano positivi. Continueremo a vigilare e a incalzare la giunta regionale per migliorare il servizio sanitario per i cittadini liguri, che oggi soffre di gravi problemi”, assicura Casella.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha precisato che è stata avviata una ricognizione per ridurre ulteriormente i tempi di attesa, dopo i primi, confortanti risultati già ottenuti e ha assicurato il proprio personale impegno per ridurre ancora le tempistiche.