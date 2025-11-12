Ruba una macchina ad Alassio, si scontra con un’auto dei carabinieri a Spotorno e tenta la fuga: arrestato

Spotorno. Furto, scontro con un’auto dei carabinieri e fuga a piedi. È il riassunto della mattinata di caos generata da un 31enne di origine straniera, che è partita da Alassio e si è conclusa a Spotorno.

Stando a quanto riferito, infatti, l’uomo ha rubato un’auto nella Città del Muretto per poi dirigersi in direzione di Savona.

Cricolava tranquillamente sul veicolo, ma non sapeva che ad attenderlo c’erano i carabinieri. Un volta raccolta la segnalazione del furto, infatti, erano già sulle sue tracce.

Lo hanno intercettato a Spotorno e con una manovra repentina gli hanno di fatto sbarrato la strada. Ma il 31enne, invece di fermarsi, ha letteralmente speronato l’auto dei militari.

E non è finita qui perché non si è comunque arreso. A quel punto, è sceso dall’auto e si è dato alla fuga a piedi, resa però difficoltosa da un trauma alla gamba, che ha riportato probabilmente in seguito all’incidente.

Inoltre, durante la fuga sarebbe anche stato protagonista di una brutta caduta dall’alto, che gli ha causato altre lesioni, in particolare al bacino e ad un braccio.

È stato fermato ed arrestato. Sul posto, anche un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno per prestargli le cure del caso.