Roadshow a Copenaghen dedicato alla riviera italiana: la Liguria alla conquista del nord Europa

Copenaghen. Quattro città, quattro serate di incontri e un’unica protagonista: la Liguria. Si è concluso ieri sera a Copenaghen il roadshow AVIAREPS Nordic “Around The World”, il tour promozionale che, dal 10 al 13 novembre, ha portato la Liguria a presentarsi ai mercati del Nord Europa come unica realtà italiana nel format, attraverso un fitto calendario di appuntamenti con buyer e operatori del turismo provenienti da Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.

Dopo il debutto alla Royal Swedish Opera di Stoccolma, la Riviera Italiana ha proseguito il suo viaggio verso Helsinki e Oslo, per poi concludersi in Danimarca. Nel complesso, il tour ha per-messo di presentare la destinazione a più di cento professionisti del settore, confermando l’interesse crescente per la destinazione Liguria e per la sua offerta turistica. In tutte le tappe l’attenzione si è concentrata su outdoor, cucina tradizionale ed esperienze legate al territorio: elementi che rendono la Liguria una meta ideale per un turismo sostenibile, autentico e accessibile tutto l’anno.

“I turisti provenienti in Liguria dai Paesi scandinavi sono in progressiva crescita – afferma l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Nei primi sette mesi del 2025, infatti, le presenze in arrivo da Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca sono aumentate passando dalle 261.855 del 2024 a 263.523 di quest’anno. La presenza di Regione Liguria al roadshow Around The World Nordic è mirata proprio a consolidare l’attrattività della Liguria verso i turisti di questi Paesi che stanno dimostrando di apprezzare sempre di più l’offerta della nostra regione, in particolar modo per quel che concerne tutte le proposte relative all’outdoor, oltre a consolidare importanti relazioni con interlocutori di alto profilo. La prospettiva, ora, è dare continuità al lavoro avviato, trasformare gli incontri di questi giorni in nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo per tutto il comparto tu-ristico ligure”.

Il format del roadshow, basato su incontri individuali di pochi minuti seguiti da presentazioni collettive, ha consentito di trasmettere in modo diretto e personale la varietà dell’offerta ligure: dal mare ai borghi, dai cammini alle dimore storiche, fino alla grande tradizione enogastronomica. A rendere l’esperienza ancora più concreta, un piccolo assaggio di Liguria offerto ai buyer durante la serata: prodotti simbolo del territorio e omaggi curati da due aziende liguri d’eccellenza – Artigiana Genovese e Grondona Pasticceria Genovese – ambasciatrici della tradizione artigianale e della cultura del gusto.