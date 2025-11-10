Riviera Beach Volley, il duo Arpino-Ciangherotti vince il Silver di Spotorno

Spotorno. Con la coppia Felix Arpino e Matteo Ciangherotti Riviera Beach Volley espugna per la prima volta il Palabeach di Spotorno nella categoria Silver maschile del campionato italiano per società Fipav con una grande prestazione del duo savonese in grado di primeggiare su ben 17 coppie.

“Vinte tutte le partite 2 a 0 con molto ordine disputando ottime gare – spiega Arpino, ottimo talento albisolese – le volte che siamo andati in difficoltà abbiamo rialzato subito il ritmo sino la finale vinta 15-10 e 15-7”. Secondi e terzi classificati per la squadra Genova Beach Club Biasoli – Delforno e Giordano – Latte. Nel gold femminile realizzato dalla società condotta dal duo genovese Furfato-Gigante vincono le padrone di casa del Palabeach Spotorno Giada Gulisano e Martina Montedoro contro il duo milanese dell’Atletico Beach Volley Fasano-Molino. Terzo posto per Genova Beach Club con Montinaro-Serafini.

Si chiude intanto una stagione straordinaria outdoor, la decima Riviera Beach Volley asd. Numeri straordinari che parlano da soli: 97 campi montati, allestiti e smontati in nove sedi in tutta la Liguria da Taggia a Chiavari, oltre 5.000 partecipanti in tornei federali di cui il Riviera risulta la società italiana con maggior numero di eventi federali realizzati in Italia: 9 B1 a montepremi, 36 serie beach e 32 tappe del campionato italiano per società. Più di quarantacinque eventi con numeri da capogiro sui social network: quasi 2 milioni di visualizzazioni e 70 mila account singoli raggiunti nel 2025.

Il record su giorno singolo di 32 campi e 288 coppie partecipanti racconta di un consolidamento degli eventi RBV tra i primi 4 a livello nazionale. Con il progetto “Riviera for Planet” ben 5 le scuole coinvolte con corsi gratuiti per 600 alunni di primarie e secondarie di primo grado. A questi la partnership vincente con Pallavolo Liguria, la nuova squadra di volley guidata dal tecnico Luciano Mondelli, frutto della fusione di Cus Genova Vbc Savona prima “La Liguria ha scorci incredibili e nonostante gli spazi risicati è un luogo da sogno per questo meraviglioso sport – dichiara soddisfatto il presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri – da Laigueglia e Andora fino tantissime nuove località contiamo di portare trofei ed eventi sempre più grandi di beach volley in tutti luoghi più belli della nostra regione con tappe non solo nazionali ma anche internazionali”.