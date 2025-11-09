Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (9^ giornata)
Arenzano 1-2 Bogliasco, Athletic Club 1-1 Golfo Paradiso, Busalla 1-0 S.F. Loano, Fezzanese 1-3 Carcarese, Millesimo 0-0 Campomorone, Molassana 1-1 Genova Calcio, Rivasamba 0-0 Pietra Ligure, Voltrese 3-0 Sporting Taggia.
Classifica: Fezzanese 19, Busalla 19, Campomorone 17, Rivasamba 17, Millesimo 17, Athletic Club 17, Pietra Ligure 14, Molassana 13, Genova Calcio 13, Carcarese 11, Golfoparadiso 9, Bogliasco 7, Voltrese 6, Arenzano 6, Sporting Taggia 5, S. F. Loano 4.
Promozione (9^ giornata)
Masone 3-2 Finale, Baia Alassio 2-2 Pontelungo, Ceriale 4-4 Serra Riccò, New Bragno 0-0 Legino, Praese 3-0 Superba, Sampierdarenese 1-2 Albissole, Savona 0-0 Ca de Rissi, Sestrese 2-0 Little Club James.
Classifica: Sestrese 22, Albissole 21, Praese 20, Ca de Rissi 18, Pontelungo 15, Savona 14, Baia Alassio 12, Legino 11, Finale 11, Masone 10, New Bragno 9, Superba 7, Masone 7, Sampierdarenese 7, Serra Riccò 6, Little Club 6, Ceriale 5.
Prima Categoria “A” (7^ giornata)
Bordighera 0-9 Ospedaletti, Borghetto 0-3 Cengio, Albingaunia 1-3 Golfo Dianese, Camporosso 1-3 Virtus Sanremese, Cisano 0-1 Dego, Oneglia 1-1 Altarese, Ventimiglia 2-1 Quiliano&Valleggia, San Filippo Neri – Andora (alle 18:00).
Classifica: Virtus Sanremese 19, Cengio 17, Ventimiglia 16, Golfo Dianese 14, Dego 13, Quiliano&Valleggia 12, Albingaunia 11, Altarese 9, Camporosso 8, Cisano 8, Oneglia 8, Ospedaletti 7, Borghetto 6, Andora 5, Bordighera 1, San Filippo 0.
Prima Categoria “B” (7^ giornata)
Olimpic 2-1 Bolzanetese, Old Boys 1-2 Veloce, Rossiglionese 2-1 Pegliese, Valsecca 1-0 Voltri 87, Rabona 1-5 Campese, Dinamo Apparizione 2-2 Audace Campomorone, Virtus Don Bosco 1-4 Multedo, Sciarbo&Cogo – Speranza (in corso).
Classifica: Olimpic 19, Campese 15, Multedo 14, Rabona 13, Speranza 12, Rossiglionese 11, Voltri 87 10, Veloce 10, Old Boys 9, Bolzanetese 8, Pegliese 8, Dinamo Apparizione 8, Valsecca 7, Virtus Don Bosco 5, Sciarbo&Cogo 4, Audace Campomorone 1.
Seconda Categoria “A” (6^ giornata)
Riva Ligure 4-1 Camporosso U21, Argentina 9-2 Oneglia U21, Carlin’s Boys 3-2 San Bartolomeo, Golfo Dianese B 0-0 Polisportiva Sanremo, Borghetto B – Villanovese (in corso), Albingaunia U21 – Real Santo Stefano (alle 20:30). Riposa: Vallecrosia Academy.
Classifica: Argentina Arma 15, Vallecrosia 12, Villanovese 10, Polisportiva Sanremo 9, Borghetto B 8, Golfo Dianese 8, Albingaunia U21 7, Riva Ligure 7, Carlin’s Boys 6, Real Santo Stefano 5, San Bartolomeo 4, Camporosso U21 4, Oneglia 1.
Seconda Categoria “B” (5^ giornata)
Mallare 5-1 Plodio, Murialdo 3-0 Giusvalla, Nolese 1-1 Bardineto, Pallare 4-0 Carcarese U21, Priamar Liguria 4-1 Rocchettese, Sassello 1-0 Spotornese.
Classifica: Pallare 10, Nolese 10, Mallare 10, Sassello 10, Plodio 10, Priamar Liguria 9, Bardineto 7, Carcarese U21 6, Spotornese 6, Murialdo 4, Rocchettese 3, Giusvalla 1