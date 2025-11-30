Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (12^ giornata)

Pietra Ligure 7 – Sporting Taggia 0 (la cronaca), Campomorone 5 – Busalla 1, Carcarese 0 – Voltrese 2, Fezzanese 0 – Rivasamba 3, Genova Calcio 2 – Arenzano 1, Golfoparadiso 4 – Bogliasco 0, Molassana 1 – Atheltic 1, S.F. Loano 0 – Millesimo 1.

Classifica: Millesimo 24, Campomorone e Fezzanese 23, Busalla 22, Rivasamba 21, Pietra Ligure e Athletic Club 20, Genova Calcio 18, Molassana 15, Voltrese, Carcarese e Golfoparadiso 12, Arenzano e Bogliasco 9, Sporting Taggia 6, S.F. Loano 4.

Promozione (12^ giornata)

Pontelungo 2 – Masone 3, Ca de Rissi 0 – Albissole 0, Ceriale 6 – New Bragno 2, Finale 1 – Baia Alassio 2, Legino 3 – Little Club 1, Praese 1 – Savona 1 (la cronaca), Serra Riccò 0 – Sestrese 1, Superba 2 – Sampierdarenese 2.

Classifica: Praese 27, Sestrese e Albissole 25, Ca de Rissi 22, Savona e Pontelungo 18, Legino 17, Baia Alassio 15, Masone 13, Finale 12, Sampierdarenese 11, New Bragno 10, Superba e Ceriale 9, Serra Riccò e Little Club 6.

Prima Categoria “A” (10^ giornata)

Ospedaletti 2 – Cengio 0, Altarese 4 – Borghetto 0, Andora 1 – Ventimiglia 2, Dego 2 – Camporosso 0, Golfo Dianese 1 – Quiliano&Valleggia 0, Oneglia 2 – Bordighera 1, Virtus Sanremese 5 – Cisano 0, San Filippo Neri 0 – Albingaunia 1.

Classifica: Virtus Sanremese 25, Golfo Dianese 20, Ventimiglia e Dego 19, Cengio, Albingaunia e Oneglia 17, Quiliano&Valleggia 15, Andora 14, Ospedaletti 13, Altarese 12, Cisano e Camporosso 8, Borghetto 6, Bordighera 1, San Filippo 0.

Prima Categoria “B” (10^ giornata)

Rabona 3 – Virtus Don Bosco 0, Voltri 3 – Rossiglionese 2, Multedo 5 – Veloce 2, Bolzanetese 2 – Speranza 0, Audace Campomorone 3 – Sciarbo&Cogo 0, Dinamo Apparizione 1 – Olimpic 3, Campese 3 – Old Boys Rensen 2, Pegliese 2 – Valsecca 0.

Classifica: Olimpic 28, Campese e Multedo 21, Rabona e Voltri 19, Bolzanetese 17, Speranza 15, Rossiglionese 14, Pegliese, Veloce e Dinamo Apparizione 11, Old Boys Rensen 10, Valsecca e Virtus Don Bosco 8, Audace Campomorone 5, Sciarbo&Cogo 3.

Seconda Categoria “A” (9^ giornata)

Oneglia 4 – CamporossoU21 6, Villanovese 3 – GolfoDianese 2, Borghetto 1 – Carlin’s Boys 0, Real Santo Stefano 0 – Argentina Arma 1, San Bartolomeo Cervo 1 – Riva Ligure 1, Polisportiva Sanremo – Vallecrosia Academy (in corso). Riposa: Albingaunia U21.

Classifica: Argentina Arma 21, Vallecrosia 18, Villanovese 16, Albingaunia 13, Polisportiva Sanremo 12, Golfo Dianese e Borghetto 11, Carlin’s Boys 10, Riva Ligure 8, Camporosso 7, San Bartolomeo 6, Real Santo Stefano 5, Oneglia 0.

Seconda Categoria “B” (8^ giornata)

Bardineto 1 – Mallare 1, Plodio 1 – Sassello 2, Priamar Liguria 5 – Murialdo 0, Rocchettese 0 – Carcarese 0, Giusvalla 1 – Nolese 6, Spotornese 3 – Pallare 0.

Classifica: Sassello 17, Nolese 16, Mallare 14, Priamar 12, Pallare e Plodio 11, Spotornese 10, Bardineto 9, Carcarese 8, Murialdo 7, Rocchettese 4, Giusvalla 1.