Eccellenza (11^ giornata)

Arenzano 2 – Golfoparadiso 1, Busalla 1 – Pietra Ligure 4, Fezzanese 1 – Campomorone 0, Millesimo 1 – Molassana 0, Rivasamba 2 – Genova Calcio 2, Sporting Taggia 1 – Bogliasco 1, Voltrese 2 – S.F. Loano 0, Athletic Club 1 – Carcarese 1.

Classifica: Fezzanese 23, Busalla 22, Millesimo 21, Campomorone 20, Athletic 19, Rivasamba 18, Pietra Ligure 17, Genova Calcio 15, Molassana 14, Carcarese 12, Voltrese, Arenzano, Bogliasco e Golfoparadiso 9, Sporting Taggia 6. S.F. Loano 4.

Promozione (11^ giornata)

Masone 1 – Praese 2, Baia Alassio 0 – Legino 1, Ceriale 1 – Finale 1, Little Club James 2 – Albissole 3, New Bragno 1 – Superba 1, Sampierdarenese 2 – Ca de Rissi 1, Savona 2 – Serra Riccò 1, Sestrese 1 – Pontelungo 4.

Classifica: Praese 26, Albissole 24, Sestrese 22, Ca de Rissi 21, Pontelungo 18, Savona 17, Legino 14, Finale e Baia Alassio 12, New Bragno, Masone e Sampierdarenese 10, Superba 8, Serra Riccò, Little Club e Ceriale 6.

Prima Categoria “A” (9^ giornata)

Camporosso 0 – Golfo Dianese 4, Bordighera 0 – Andora 3, Borghetto 1 – Ospedaletti 5, Cisano 1 – Oneglia 2, Quiliano&Valleggia 3 – Cengio 1, San Filippo 0 – Dego 2, Ventimiglia 0 – Virtus Sanremese 3, Albingaunia 3 – Altarese 0.

Classifica: Virtus Sanremese 22, Golfo Dianese e Cengio 17, Ventimiglia e Dego 16, Quiliano&Valleggia 15, Oneglia e Albingaunia 14, Andora 11, Ospedaletti 10, Altarese 9, Cisano e Camporosso 8, Borghetto 6, Bordighera 1, San Filippo 0.

Prima Categoria “B” (9^ giornata)

Olimpic 4 – Campese 2, Valsecca 0 – Bolzanetese 2, Dinamo Apparizione 2 – Pegliese 1, Speranza 2 – Veloce 2, Virtus Don Bosco 2 – Audace Campomorone 1, Sciarbo&Cogo – Voltri (dalle 19).

Classifica: Olimpic 25, Multedo 18, Rabona 16, Campese e Speranza 15, Bolzanetese e Rossiglionese 14, Voltri 13, Veloce e Dinamo Apparizione 11, Old Boys 10, Pegliese, Valsecca e Virtus Don Bosco 8, Sciarbo&Cogo 3, Audace Campomorone 2.

Seconda Categoria “B” (7^giornata)

Carcarese 2 – Spotornese 2, Mallare 1 – Giusvalla 0, Murialdo 3 – Rocchettese 2, Nolese 4 – Priamar Liguria 1, Pallare 2 – Plodio 2, Sassello 0 – Bardineto 0.

Classifica: Sassello 14, Nolese e Mallare 13, Pallare e Plodio 11, Priamar Liguria 9, Bardineto 8, Murialdo, Carcarese e Spotornese 7, Rocchettese 3, Giusvalla 1.

Seconda Categoria “A” (8^ giornata)

Albingaunia U21 3 – Borghetto “B” 2, Riva Ligure 0 – Polisportiva Sanremo 3, Argentina Arma 6 – San Bartolomeo 1, Golfo Dianese 2 – Real Santo Stefano 0, Carlin’s Boys 3 – Villanovese 1, Vallecrosia – Oneglia (in corso).

Classifica: Argentina 18, Vallecrosia 15, Villanovese 13, Polisportiva Sanremo 12, Golfo Dianese 11, Borghetto 8, Riva Ligure e Carlin’s Boys 7, Real Santo Stefano e San Bartolomeo 5, Camporosso 4, Oneglia 0.