Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (8^ giornata)

Bogliasco 3 – Voltrese 3, Campomorone 2 – Molassana 2, Carcarese 2 – Rivasamba 1 (la cronaca), Genova Calcio 0 – Fezzanese 1, Golfoparadiso 2 – Busalla 3, Pietra Ligure 4 – Athletic Club 0 (la cronaca), S.F. Loano 1 – Arenzano 0, Sporting Taggia 2 – Millesimo 3.

Classifica: Fezzanese 19, Campomorone, Rivasamba, Millesimo, Busalla e Athletic Club 16, Pietra Ligure 13, Molassana e Genova Calcio 12, Carcarese e Golfoparadiso 8, Arenzano 6, Sporting Taggia 5, Bogliasco e S.F. Loano 4, Voltrese 3.

Promozione (8^ giornata)

Legino 1 – Savona 3 (la cronaca), Albissole 3 – Sestrese 2 (la cronaca), Ca de Rissi 1 – Baia Alassio 1, Finale 0 – Praese 2, Little Club 1 – Masone 1, Pontelungo 1 – Sampierdarenese 1, Serra Riccò 1 – New Bragno 2, Superba 3 – Ceriale 2.

Classifica: Sestrese 19, Albissole 18, Praese e Ca de Rissi 17, Pontelungo 14, Savona 13, Finale e Baia Alassio 11, Legino 10, New Bragno 8, Superba, Masone e Sampierdarenese 7, Little Club 6, Serra Riccò 5, Ceriale 4.

Prima Categoria “A” (6^ giornata)

Ospedaletti 2 – Camporosso 3, Altarese 4 – San Filippo Neri 2, Andora 3 – Albingaunia 3 (la cronaca e la punizione di Marquez), Cengio 2 – Ventimiglia 2 (la cronaca), Dego 2 – Oneglia 0, Golfo Dianese 3 – Bordighera 3, Quiliano&Valleggia 3 – Cisano 3, Virtus Sanremese 4 – Borghetto 0.

Classifica: Virtus Sanremese 16, Cengio 14, Ventimiglia 13, Quiliano&Valleggia 12, Golfo Dianese e Albingaunia 11, Dego 10, Altarese, Camporosso e Cisano 8, Oneglia 7, Borghetto 6, Andora 5, Ospedaletti 4, Bordighera 1, San Filippo 0.

Prima Categoria “B” (6^ giornata)

Voltri 1 – Old Boys Rensen 0, Bolzanetese 3 – Virtus Don Bosco 3, Multedo 4 – Valsecca 1, Audace Campomorone 1 – Olimpic 5, Campese 2 – Dinamo Apparizione 1, Pegliese 1 – Rabona 2, Veloce 4 – Sciarbo&Cogo 2, Speranza 3 – Rossiglionese 1.

Classifica: Olimpic 16, Rabona 13, Campese 12, Multedo e Speranza 11, Voltri 10, Old Boys 9, Bolzanetese, Pegliese e Rossiglionese 8, Veloce e Dinamo Apparizione 7, Virtus Don Bosco 5, Valsecca 4, Sciarbo&Cogo 3, Audace Campomorone 0.

Seconda Categoria “A” (5^ giornata)

Camporosso 0 – Argentina Arma 4, Oneglia 2 – Golfo Dianese 4, Real Santo Stefano 1 – Borghetto 1, San Bartolomeo Cervo – Albingaunia U21 (rinviata impraticabilità campo), Vallecrosia 2 – Riva Ligure 1, Polisportiva Sanremo 3 – Carlin’s Boys 1. Riposa: Villanovese

Classifica: Argentina Arma e Vallecrosia 12, Villanovese 10, Borghetto e Polisportiva Sanremo 8, Albingaunia e Golfo Dianese 7, Real Santo Stefano 5, Riva Ligure e Camporosso 4, San Bartolomeo 1, Oneglia 0.

Seconda Categoria “B” (4^ giornata)

Bardineto 2 – Giusvalla 0, Pallare 4 – Mallare 1, Plodio 3 – Priamar Liguria 2, Rocchettese 1 – Sassello 3, Spotornese – Murialdo (in corso), Carcarese U21 – Nolese (lunedì ore 20,30).

Classifica: Plodio 10, Pallare, Sassello, Mallare 7, Nolese, Priamar Liguria, Carcarese e Bardineto 6, Spotornese 4, Rocchettese 3, Murialdo 2, Giusvalla 1.