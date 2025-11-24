Ripartono le iniziative di orientamento in entrata al Liceo Della Rovere

Savona. Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso 26 settembre dedicata alla “Giornata Europea delle Lingue”, che ha visto la partecipazione di oltre cento ragazze e ragazzi provenienti dagli Istituti Comprensivi della provincia di Savona e di Genova, il liceo Della Rovere riparte con le iniziative dedicate alle studentesse e agli studenti delle classi finali della scuola superiore di primo grado.

Sabato 29 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.30, si svolgerà infatti il primo Open Day, nel quale verranno illustrati gli indirizzi di studio con iniziative dedicate per il Liceo Linguistico – Linguistico ESABAC, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale e Liceo del Made in Italy. Studenti e docenti illustreranno il loro funzionamento, le loro caratteristiche e condivideranno le loro esperienze con le ragazze ed i ragazzi che si apprestano a scegliere come proseguire i loro studi, supportando così la loro scelta in un momento cruciale.

L’evento si svolgerà presso la sede di via Monturbano 8. Sul sito istituzionale del Liceo sono già aperte le prenotazioni alla pagina web.

Gli Open Day successivi si svolgeranno nelle seguenti date:

– sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 9.00 alle 12.30;

– sabato 10 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle 12.30

Il liceo Della Rovere vi aspetta!