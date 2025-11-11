Riforma servizio sanitario regionale, UIL Liguria e UIL FPL: “Confronto, tutele per i lavoratori e tempi realistici di attuazione”

Liguria. La UIL Liguria e la UIL FPL Liguria intervengono sulla riforma del Servizio Sanitario Regionale in corso di approvazione da parte della Giunta, sottolineando la necessità di un percorso condiviso, sostenibile e attento ai lavoratori del sistema sanitario.

“Condividiamo l’obiettivo di migliorare la qualità, la prossimità e l’uniformità dei servizi sanitari in Liguria – dichiara Giovanni Bizzarro, Segretario Confederale UIL Liguria con delega alle politiche sanitarie e socio-sanitarie – ma la riforma, così come oggi formulata, rischia di trasformarsi in un’operazione meramente amministrativa, priva di un reale radicamento nei bisogni dei cittadini e dei territori. La creazione di un’unica azienda regionale può avere senso solo se accompagnata da una forte partecipazione degli operatori, delle parti sociali e da un piano di transizione ordinato e realistico”.

La UIL evidenzia come “la tempistica fissata per la fusione delle attuali ASL in un’unica Azienda Territoriale Sociosanitaria Ligure (ATSL) – prevista già dal 1° gennaio 2026 – appaia eccessivamente ravvicinata e rischiosa per la continuità dei servizi e delle funzioni amministrative”.

“Senza un piano di transizione graduale e senza la garanzia di tutele chiare per il personale – aggiunge Milena Speranza, Segretaria Generale UIL FPL Liguria – questa riforma potrebbe generare incertezza, disorganizzazione e tensioni tra i lavoratori del comparto sanitario e sociosanitario. Serve una clausola esplicita di salvaguardia dei diritti, della contrattazione decentrata e della continuità occupazionale. Le lavoratrici e i lavoratori devono essere parte attiva di questo processo di cambiamento, non subirlo”.

La UIL FPL sottolinea inoltre l’importanza di un’analisi economico-finanziaria chiara sui costi di transizione e sulle coperture necessarie, nonché la necessità di un vero e costante coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte di governance: “Non si può costruire una sanità moderna e di prossimità senza il contributo di chi ogni giorno la fa funzionare – concludono Bizzarro e Speranza –. La UIL Liguria e la UIL FPL chiedono quindi l’apertura immediata di un tavolo di confronto con la Regione per migliorare il testo, tutelare il personale e garantire una riforma efficace, partecipata e realmente vicina ai cittadini”.