Riforma sanità, Natale e Piccardo (PD): “Con l’Asl unica si allontanano le decisioni da chi ogni giorno si prende cura delle persone”

Liguria. “Nessuna Regione italiana ha scelto di concentrare tutto il sistema sanitario in un’unica azienda come propone il presidente Bucci. La sua riforma salta passaggi fondamentali di partecipazione, pianificazione e ascolto dei territori. Così si rischia di allontanare le decisioni da chi ogni giorno si prende cura delle persone e conosce i bisogni reali delle comunità. Anche le Marche, unica regione ad avere applicato nel 2002 l’impostazione proposta da Bucci, sono tornate indietro, ritenendo che quel sistema esasperasse la centralizzazione delle decisioni; appesantisse l’organizzazione e deresponsabilizzasse i livelli locali”. Così Davide Natale, segretario del Pd ligure, e Katia Piccardo, responsabile della sanità per il Pd Liguria.

“Tutte le regioni che hanno avviato una riforma sanitaria, si caratterizzano per un’attenzione verso i territori, favorendo sistemi di rete e decentrati. Bucci e la sua giunta invece vogliono andare avanti senza ascoltare quanto sta emergendo dai territori, da chi lavora nel settore, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni da sempre impegnate per la difesa della sanità pubblica.

Una riforma, quella presentata nei giorni scorsi, pasticciata che non tiene conto delle difficoltà di gestione dei diversi processi amministrativi e di cura, delle peculiarità del territorio ligure, dell’età media dei cittadini, dell’assenza di politiche sanitarie territoriali all’altezza delle necessità dei cittadini, della rete degli ospedali ancora da realizzare insomma una riforma al buio. A questo va aggiunta l’assenza del ruolo dei Sindaci il cui coinvolgimento è di vitale importanza sia per quanto riguarda i servizi sanitari sia per le interconnessioni con i servizi sociosanitari e sociali”.

“Tutto questo manca nella riforma di Bucci. Per questo come Partito Democratico auspichiamo che la proposta che i gruppi di opposizione hanno presentato e a cui abbiamo assicurato il nostro contributo possa essere la base da cui partire per porre al centro delle politiche i cittadini e i territori con i relativi bisogni e necessità. Non accetteremo soluzioni semplicistiche, frettolose e raffazzonate. L’unica azienda che andava chiusa era Liguria salute, ma invece non è stato fatto. I Liguri meritano una sanità in grado di dare veramente risposte a chi si deve curare e deve fare prevenzione”.

Il vice presidente del consiglio regionale Roberto Arboscello in merito all’ipotesi di un contingentamento della discussione sulla riforma della sanità in commissione commenta: “Non accettiamo e non accetteremo nessun contingentamento della discussione né sul bilancio né sulla riforma della sanità. Eravamo stati chiari fin da subito in ufficio di presidenza integrato evidenziando tutte le problematiche dell’affrontare in pochi giorni una discussione così complessa, a cavallo di una discussione di bilancio regionale. In quella sede, a fronte delle nostre osservazioni, era stata assicurata la massima disponibilità ad agevolare le necessarie discussioni e confronti all’interno delle commissioni. Quindi oggi, un’ipotesi di compressione dei tempi, è irricevibile”.

“Devono essere consapevoli che per presentare e approfondire un argomento così delicato com’è la sanità, che tocca da vicino il benessere e la salute dei cittadini liguri, non si può accelerare, ma seve approfondire e garantire tutto il tempo necessario in commissione e sui territori per audire i soggetti coinvolti e presentare eventuali osservazioni”.