Riforma sanità, minoranze in Regione annunciano battaglia e un ciclo di incontri sul territorio

Liguria. Dopo aver consegnato la propria riforma nelle mani del presidente della Regione Marco Bucci, i Gruppi di opposizione in consiglio regionale – Partito Democratico, Alleanza Verdi e sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente – presenteranno la loro proposta della sanità sui territori.

“I principi cardine delle due proposte sono totalmente differenti e le tempistiche che Bucci ha imposto rendono difficile trovare una sintesi. Porteremo avanti il nostro lavoro e le nostre valutazioni all’interno delle commissioni e in Consiglio regionale”, così i capigruppo di opposizione in Regione Armando Sanna (Partito Democratico); Selena Candia (Alleanza Verdi e Sinistra); Gianni Pastorino (Lista Orlando Presidente); Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle) e il vice presidente della commissione Sanità Enrico Ioculano, dopo l’incontro con Bucci.

E aggiungono: “Dal primo dicembre inizieremo una settimana di incontri sui territori, da Spezia a Genova, passando per Sanremo, Savona e il Tigullio, dove racconteremo a cittadini, associazioni, sindacati i contenuti della nostra riforma, che parte da presupposti distanti da quelli di Bucci, che pare mostrare crepe anche nel giudizio di autorevoli esponenti del centrodestra. Noi crediamo possibile affermare un sistema sanitario che sappia essere più attento e vicino ai bisogni di chi si deve curare”, concludono i capigruppo.

“Dal 1° dicembre saremo sui territori, toccheremo tutte e cinque le Asl proprio per fare quel che non è stato fatto da questa giunta oggi, parlare coi sindaci che oggi hanno fortemente criticato la riforma”, annuncia il capogruppo del Pd Armando Sanna”.

Calendario incontri sui territori

• Lunedì primo dicembre alla Spezia, ore 18

• Martedì 2 dicembre a Savona, ore 18

• Mercoledì 3 dicembre a Sanremo, ore 18

• Giovedì 4 dicembre a Chiavari, ore 21

• Venerdì 5 dicembre a Genova, ore 18.