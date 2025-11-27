Riforma sanità, il consiglio comunale di Savona: “Chiediamo alla Regione di sospendere l’iter di approvazione”

Savona. Il consiglio comunale di Savona chiede di “sospendere l’iter di approvazione della riforma sanitaria” che prevede un’Asl unica per tutta la Liguria.

L’ordine del giorno è stato presentato dai gruppi di maggioranza, a prima firma della capogruppo del Pd Alessandra Gemelli, insieme al Movimento Cinque Stelle. Tra i consiglieri di opposizione in aula sono rimasti Luca Aschei (astenuto), Fabio Orsi (contrario) e Manuel Meles e Federico Mij (che hanno votato a favore).

I consiglieri comunali chiedono – spiega Gemelli durante la presentazione del documento – “la revisione del disegno di legge al fine di garantire la rappresentanza dei Comuni e il rafforzamento dei poteri della conferenza dei sindaci nell’indirizzo e nella verifica delle politiche sanitarie. Pur formalmente prevista risulta dotata di poteri limitati e prevalentemente consultivi, non proporzionati alla responsabilità che hanno in materia di salute”.

“C’è il rischio di un indebolimento dei presidi territoriali – viene evidenziato – e delle capacità dei Comuni di intervenire in modo efficace. L’accentramento decisionale può produrre una riduzione della prossimità e accessibilità dei servizi nelle aree periferiche e montane aggravando situazioni già critiche”.

L’assessore Riccardo Viaggi: “I sindaci si sono tutti espressi, al di là di ogni colore politico, sottolineando che non c’è stato nessun coinvolgimento nel percorso che ha portato la giunta ad approvare questo disegno di legge”.

Il consigliere Fabio Orsi critica le modalità: “Se si vuole condividere il documento non può essere presentato in corsa durante il consiglio comunale, altrimenti rimane una legittima posizione politica che come tale è sostenuta da una parte che si mette in contrapposizione a una proposta. Quante volte questa giunta ha fatto un passo indietro rispetto a decisioni? E’ stato chiesto varie volte, ma non è mai stato fatto. E’ troppo comodo chiedere dall’opposizione di valutare e aspettare, le regole dovrebbero valere nelle due direzioni. La proposta è irricevibile perchè arriva da chi non è mai stato disponibile a fare ciò che chiede“. E sul merito aggiunge: “Non avete neanche fatto un esempio delle modifiche che chiedete”.

Il sindaco Marco Russo chiude la discussione: “Esprimo il mio rammarico per i consiglieri usciti. Mi spiace consigliere Orsi che ha fatto una polemica fuori luogo, sia sui rifiuti che sulle pedonalizzazioni abbiamo fatto commissioni, capisco ci possa essere del dissenso. Il confronto mi pare fuori luogo, questo tema tocca questa istituzione. I Comuni hanno competenze sulla salute dei cittadini, hanno competenza sui bisogni che richiedono i servizi territoriali, hanno competenze sociali. E’ incredibile che si ipotizzi una riforma senza prevedere un momento di discussione e confronto con i Comuni. E’ un problema di rispetto di questa istituzione, non del sindaco. Il confronto non c’è stato e continua a non esserci“.

E prosegue: “Non abbiamo neanche una proiezione del risparmio che si attende. Circolano cifre ridicole e non viene mai detto se quel risparmio si possa ottenere con una razionalizzazione dell’organizzazione. Dobbiamo avere contezza dei vantaggi che si vogliono perseguire. Questo impianto di riforma mette in un angolo i Comuni, come ha ricordato ance il sindaco Scajola, bisogna capire i sindaci possano recuperare la centralità”.