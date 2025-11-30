Riforma della giustizia, ad Albenga una tavola rotonda: esperti a confronto

Albenga. Il presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Albenga Roberto Crosetto annuncia l’organizzazione di una tavola rotonda dedicata al tema “Riforma della giustizia e separazione delle carriere: un confronto tra esperti e protagonisti”, in programma venerdì 5 dicembre alle ore 18.30 nei locali di Vico alla Piazza San Francesco 13, ad Albenga.

L’iniziativa, dal titolo “Ruoli distinti, garanzie comuni”, intende offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento su una delle riforme più rilevanti per il futuro dell’ordinamento giudiziario italiano, attraverso il dialogo tra professionisti.

Relatore principale della serata sarà l’avvocato Graziano Aschero, che introdurrà i contenuti della riforma e le sue implicazioni sul piano delle garanzie per i cittadini. A seguire, interverranno gli avvocati Andrea Carminati, Gian Maria Gandolfo, Bruno Robello De Filippis, Gabriele Castiglia, il professor Massimo Corradi e Claudio Parodi, già comandante della stazione Carabinieri di Alassio, per offrire punti di vista complementari e favorire un confronto aperto e costruttivo.

Il presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Albenga Crosetto invita “tutti i cittadini, gli operatori del settore e le realtà associative del territorio a partecipare numerosi a questo momento di approfondimento e dialogo, nel pieno rispetto delle diverse sensibilità e opinioni”.

“La riforma della giustizia – prosegue – riguarda da vicino i diritti di tutti e crediamo sia fondamentale discuterne con competenza, serenità e senso di responsabilità, valorizzando il contributo di esperti e protagonisti direttamente impegnati sul campo”, conclude.