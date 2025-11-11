Riconoscimento dell’indennità per gli operatori del 118, via libera dal Consiglio regionale

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 200, presentato da Federico Romeo (PD) che impegna la Giunta a riconoscere anche agli operatori tecnici della Centrale Operativa 118 della Liguria l’indennità prevista dall’art. 107, del CCNL Sanità Pubblica, in quanto personale incluso tra chi opera nei servizi di pronto soccorso e di emergenza; a uniformare l’applicazione dell’indennità in tutta la Liguria, evitando disparità tra le figure professionali che operano nel medesimo contesto; ad avviare un confronto con i sindacati per definire i criteri di riconoscimento dell’indennità.

“Sono molto soddisfatto che la maggioranza e la Giunta, insieme a tutti i gruppi di opposizione, abbiano deciso di votare a favore di questo Ordine del giorno, che uniforma l’applicazione dell’indennità su tutto il territorio regionale, superando così disparità di trattamento tra le diverse figure professionali che operano nel medesimo contesto dell’emergenza sanitaria” ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo.

“Si tratta di un passo importante e positivo, di cui sono particolarmente soddisfatto. Ora sarà fondamentale monitorare affinché quanto approvato oggi diventi al più presto una misura operativa”.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che il tema è già in calendario in un imminente incontro con le organizzazioni sindacali e ha espresso parere favorevole.