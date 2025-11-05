Residenza universitaria nell’ex Ostello del Priamar, Invernizzi: “A rischio per immobilismo dell’amministrazione comunale”

Savona. “Grazie al lavoro di Regione Liguria e dell’assessore competenteSimona Ferro, lo scorso agosto il Ministero per l’Università e la Ricerca aveva stanziato oltre 5 milioni di euro a favore di Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, per finanziare la ristrutturazione di una parte della fortezza del Priamar (l’ex Ostello della Gioventù) per trasformarla in una residenza universitaria da 40 posti letto. Oggi l’impegno e la concretezza del Governo Meloni e del Ministro Bernini, su un provvedimento importante che questo territorio aspettava da tempo, si scontra con l’insipienza di un’amministrazione comunale che, per oltre due anni, non è stata in grado di rispettare gli adempimenti previsti dal protocollo d’intesa stipulato a suo tempo”.

Dichiara il consigliere regionale Rocco Invernizzi sulla nuova residenza universitaria nell’ex Ostello del Priamar.

“Non solo non è stata in grado di procedere allo svuotamento del fossato per garantire l’accesso alla residenza universitaria ma ad oggi il Comune non è stato neppure in grado di dimostrare l’effettivo possesso dell’immobile oggetto di intervento che il decreto di finanziamento fissa in sessanta giorni, ovvero entro il 12 novembre. Ora che i tempi stringono l’amministrazione Russo si sveglia dal letargo e vorrebbe che sia Aliseo a risolvergli i problemi che non sono di sua competenza”.

“Da parte mia e del partito che rappresento cercheremo di adoperarci in tutte le sedi affinché l’incapacità della sinistra non vada a pregiudicare un importante progetto che guarda al futuro dei nostri giovani come già stà succedendo anche a Genova con l’amministrazione Salis”, concludono.