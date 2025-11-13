Regione, risorse per le luminarie natalizie. L’assessore Lombardi: “Finanziati tutti i Comuni che hanno presentato richiesta”

E’ stato approvato il decreto di Regione Liguria che destina circa 600 mila euro con il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) a 130 Comuni a seguito del bando per contributi agli eventi natalizi dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.

Sono finanziate iniziative riguardanti installazioni artistiche a tema invernale o natalizio, luminarie, presepi tradizionali o contemporanei, mercatini di Natale, laboratori per bambini, eventi musicali nonché iniziative riguardanti il teatro, il cinema, la danza, la letteratura, la fotografia, la pittura, le visite guidate, le escursioni, le attività ludico-ricreative e didattiche, e gli approfondimenti sulla storia delle tipicità locali, fiere, sagre, esposizioni oppure il cimento invernale, percorsi storici o identitari di una comunità.

Costituiscono elemento essenziale per l’accesso al finanziamento l’utilizzo dei loghi del Ministero del Turismo e di Regione Liguria per la comunicazione e la pubblicità dell’iniziativa.

“Sono molto soddisfatto di questa ampia partecipazione da parte dei Comuni, nessuno di chi ha fatto richiesta è rimasto escluso: ciò sta a significare che queste amministrazioni credono nella potenzialità turistica dei loro territori – ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Scopo di questo bando è di far sì che buona parte dei visitatori in Liguria si rechi anche in luoghi normalmente non centrali nel panorama turistico e al di fuori dei circuiti tradizionali”.

“Secondo un dato del Ministero del Turismo infatti il 75% dei turisti che vengono in Italia si concentra solo nel 4% del nostro territorio nazionale: migliorare l’offerta turistica regionale con una migliore gestione dei flussi turistici e al tempo stesso promuovere l’immagine unitaria del sistema turistico ligure, la destagionalizzazione e la riscoperta delle tradizioni passa anche attraverso questo tipo di iniziative”.

“Ringrazio infine Anci Liguria per la collaborazione e per l’ausilio nell’informazione data ai Comuni”.