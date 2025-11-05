Regione potenzia l’Osservatorio del mercato del lavoro. Vaccarezza: “Occupazione in crescita”

È stato presentato nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria il progetto di potenziamento dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, realizzato nell’ambito della Missione 5 del PNRR per migliorare l’analisi e il monitoraggio del sistema occupazionale ligure. Il progetto, frutto della collaborazione tra Regione, ALFA, Università di Genova e Liguria Ricerche, ha introdotto strumenti digitali e metodologie innovative per rendere più efficace la raccolta e l’elaborazione dei dati.

La nuova Nota annuale 2025 fotografa una Liguria in crescita: aumenta l’occupazione, cala la disoccupazione e si consolida il ruolo del settore dei servizi. Cresce il part-time, soprattutto tra le donne, mentre il tempo indeterminato resta la forma prevalente di impiego. Positivi anche i dati su benessere lavorativo e occupazione femminile post-maternità.

Il turismo e la ristorazione si confermano comparti trainanti, pur con difficoltà nel reperimento di personale. Intensa l’attività dei Centri per l’Impiego, con oltre 106 mila servizi erogati e nuovi strumenti digitali per il monitoraggio delle politiche del lavoro.

Un plauso all’assessore regionale alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro per la visione strategica e la capacità di guidare un percorso innovativo, fondato su collaborazione e concretezza, a sostegno del lavoro e dello sviluppo della Liguria.