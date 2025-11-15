Regione, il presidente Bucci: “Crescono Pil e occupazione, siamo nella direzione giusta”

Liguria. “Nel primo semestre del 2025 la Liguria ha performato molto bene, con una crescita del Prodotto interno lordo dello 0,6%: ci auguriamo che si possa superare l’1% per cento per la fine dell’anno. Sono stati sei mesi trascorsi in una congiuntura assolutamente non facile, ma la Liguria ha fatto vedere quali siano le proprie capacità: sono aumentati i traffici portuali e i posti di lavoro, è diminuita la disoccupazione, arrivata al dato record del 5.1%, mentre è aumentato del 3% il numero dei posti di lavoro”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci all’interno della rubrica ‘Due minuti con il presidente’, pubblicata sui suoi canali social.

“Non solo è cresciuto il PIL, ma stanno aumentando anche le persone che vengono a vivere qui in Liguria, dalle altre regioni d’Italia, dall’Europa dell’est, dall’America del sud: abbiamo quindi una presenza molto importante di persone che vengono qui da noi per studiare e per lavorare. La Liguria si sta muovendo nella direzione giusta, ora è necessario proseguire su questo percorso di crescita, perché con la crescita possiamo garantire un futuro migliore ai nostri figli e alle future generazioni”.