Prospettive

Regione, il presidente Bucci: “Crescono Pil e occupazione, siamo nella direzione giusta”

La rubrica "Due minuti con il presidente" pubblicata sui suoi canali social

Liguria. “Nel primo semestre del 2025 la Liguria ha performato molto bene, con una crescita del Prodotto interno lordo dello 0,6%: ci auguriamo che si possa superare l’1% per cento per la fine dell’anno. Sono stati sei mesi trascorsi in una congiuntura assolutamente non facile, ma la Liguria ha fatto vedere quali siano le proprie capacità: sono aumentati i traffici portuali e i posti di lavoro, è diminuita la disoccupazione, arrivata al dato record del 5.1%, mentre è aumentato del 3% il numero dei posti di lavoro”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci all’interno della rubrica ‘Due minuti con il presidente’, pubblicata sui suoi canali social.

“Non solo è cresciuto il PIL, ma stanno aumentando anche le persone che vengono a vivere qui in Liguria, dalle altre regioni d’Italia, dall’Europa dell’est, dall’America del sud: abbiamo quindi una presenza molto importante di persone che vengono qui da noi per studiare e per lavorare. La Liguria si sta muovendo nella direzione giusta, ora è necessario proseguire su questo percorso di crescita, perché con la crescita possiamo garantire un futuro migliore ai nostri figli e alle future generazioni”.

