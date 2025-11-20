Recuperi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: un mercoledì che sa di domenica

Sarà un mercoledì 3 dicembre particolarmente succoso per gli appassionati del calcio dei dilettanti. Ufficializzate oggi, infatti, tante partite che verranno recuperate esattamente fra due settimane.
Ecellenza. Alle ore 20, il Pietra Ligure ospita l’Arenzano dell’ex Matteo Cocco. Sfida salvezza fondamentale per la San Francesco Loano che ospiterà allo stesso orario lo Sporting Taggia. Completa il trittico Golfoparadiso vs Voltrese.
Tutte alle 20 anche le partite del campionato di Promozione: Albissole – Masone, Finale – New Bragno, Legino – Sampierdarenese, Pontelungo – Little Club James, Serra Riccò – Baia Alassio e Superba – Savona.
In Prima Categoria, per il Girone A, riflettori su Altarese – Bordighera, Cengio – Cisano, Golfo Dianese – Borghetto e Virtus Sanremese vs Quiliano&Valleggia. L’unica a iniziare mezzora dopo è Ospedaletti – Ventimiglia, calcio di inizio alle ore 20,30. Nel Girone B, al Levratto di Zinola, anche Veloce – Rossiglionese alle 20.
Una settimana prima, il 26 novembre alle 20,30, spazio ad Andora vs Camporosso (Prima A). Stessa data e stesso orario per Campese vs Virtus Don Bosco.