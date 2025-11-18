  • News24
Pallanuoto

Rari Nantes Savona, giovedì il secondo incontro casalingo di Euro Cup

Avversaria sarà la squadra tedesca Wasserfreunde Spandau 04

Foto d'archivio

Savona. Giovedì 20 novembre alle ore 19, la Banco Bpm Rari Nantes Savona affronterà la sua seconda partita stagionale in casa in campo europeo, nella piscina “Zanelli” di Savona, contro i tedeschi del Wasserfreunde Spandau 04 di Berlino nell’incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo D della seconda fase denominata Group Stage dell’Euro Cup 2025/2026.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Tamas Kovacs (Ungheria) e David Gomez (Spagna). Il delegato Len sarà Robert Tiozzo (Croazia).

Sono a disposizione i biglietti al costo di 10 euro. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

