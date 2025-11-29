Rari Nantes Savona, buona prova contro la Canottieri Napoli: i biancorossi si impongono 15-11

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la AC Group Canottieri Napoli, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 10^ giornata della regular season del campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2025/2026. 15 a 11 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre sotto il controllo dei savonesi.

Migliori marcatori dell’incontro con 4 reti Damonte, 3 reti Leinweber, 2 reti per Gullotta, 1 rete ciascuno per Figlioli, Occhione, Rizzo, Bruni, Condemi e Guidi.

Afferma l’attaccante Luca Damonte: “Ci siamo ritrovati tutti insieme oggi dopo il raduno della Nazionale, dove alcuni di noi erano convocati. Oggi era una partita utile per testarci in vista delle prossime partite che saranno molto impegnative a cominciare da quella in Euro Cup con il Sabac che sarà sicuramente una grande battaglia. Loro stanno facendo molto bene nel campionato serbo e giocheranno in casa. Noi andremo a giocarcela con il solito spirito e cercando di imporre fin da subito il nostro gioco”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 5^giornata del Group Stage valevole per l’Euro Cup 25/26 in programma nella piscina di Sabac in Serbia, giovedì 4 dicembre con i serbi del VK Sabac Elixir. L’incontro avrà inizio alle ore 20,00.

Il tabellino:

BANCO BPM R.N. SAVONA – AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 15 – 11

Parziali (2 – 1) (4 – 2) (4 – 3) (5 – 5)

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi Damonte 4, Figlioli 1 (su rigore), Occhione 1, Rizzo 1, Gullotta 2, Bruni 1, Condemi 1, Guidi 1, Leinweber 3 (di cui 1 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Bragantini, Mordeglia.

Allenatore Alberto Angelini.

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: Caruso, Bursac 5, Zivkovic 1, Coda, Confuorto 3, Raia 1, Mutariello, Gargiulo, Parisi 1, Tozzi; Esposito, Altomare, Briganti, Iacovelli.

Allenatore Vincenzo Massa.

Arbitri: Attilio Paoletti (Roma) e Luca Iacovelli (Santa Marinella).

Delegato Fin: Giuseppe Fusco di Torino.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 10 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: 8 / 15.

Note. Spettatori: 100 circa.

Usciti per 3 falli: a 7’22” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona).

Nel Savona in porta Giotta Lucifero dall’inizio e fino a 5’38” dalla fine del 3° tempo.

A 2’25” dalla fine del 1° tempo Damonte (Savona) ha sbagliato un rigore (Parato).

A 5’38” dalla fine del terzo tempo il Savona ha sostituito in porta Giotta Lucifero con Del Lungo.