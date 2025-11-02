Rally, il Giro dei Monti Savonesi Storico scalda i motori

Albenga. A pochi giorni dal termine delle iscrizioni per il 7° Giro dei Monti Savonesi Storico e per la 7° Monti Savonesi Historic Regularity, che chiuderà la stagione del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, c’è ottimismo da parte degli organizzatori ed il ponente ligure si prepara ad un weekend motoristico tra auto da sogno, sfide sportive all’ultimo secondo ed eccellenze locali.

La Sport Infinity, che porta avanti la manifestazione con il prezioso supporto del Comune di Albenga e con l’importante collaborazione, per l’occasione, del Comune Garlenda, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli dell’evento ed è già tempo di tracciare un primo bilancio. Le voci che trapelano dal quartier generale del team organizzativo sono positive; i numeri del 2024 sono già stati superati e si attendono ancora le conferme di alcuni partecipanti. Conferme importanti, che testimoniano l’alto livello e la crescita della manifestazione, capace ogni anno di innovarsi senza però abbandonare il proprio spirito originale. Oltre al rally è in netta ascesa anche La 7° Monti Savonesi Historic Regularity che assegnerà diversi titoli nazionali, tra i quali quello, molto ambito, per la migliore scuderia.

Il successo del Giro dei Monti Savonesi Storico parla chiaro ed Albenga ospiterà equipaggi provenienti sia da diverse regioni italiane che da nazioni estere; il rally e la gara di regolarità rappresenteranno così una vetrina prestigiosa per il territorio ligure e per le sue eccellenze, dando la possibilità sia ai partecipanti che alle loro famiglie di scoprire nuovi angoli della regione ed offrendo alle tante strutture ricettive una importante ricaduta economica fuori stagione.

Venerdì 7 novembre, prima che si accendano i motori, Albenga attende un altro evento molto importante, realizzato grazie alla collaborazione tra Aci Sport ed i Carabinieri Forestali, con il supporto del Comune e della Sport Infinity. In un giardino di un istituto scolastico locale verrà piantato un cipresso, riproduzione del celebre “Cipresso di San Francesco” che si trova nel monastero di Villa Verucchio e che, con i suoi 830 anni, rappresenta l’esemplare più antico d’Italia. Un’occasione unica per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature, che coincidono anche con il 120° anniversario di fondazione dell’Automobile Club d’Italia. L’albero è stato riprodotto con la tecnica dell’innesto presso i laboratori del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano (AR) e sarà, insieme all’iniziativa “Un albero per ogni pilota”, testimone di una particolare sensibilità verso l’ambiente da parte degli organizzatori e dell’Aci.

Albenga, nel frattempo, attende gli equipaggi già nei primi giorni della settimana; in molti non si lasceranno scappare l’occasione per qualche giorno di vacanza extra prima di indossare tuta e casco per la sfida sulle prove speciali.