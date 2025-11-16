Raffica di controlli della polizia di Stato ad Albenga: focus sugli edifici abbandonati

Albenga. Ieri mattina (15 novembre), la polizia di Stato ha effettuato un’attività di controllo straordinario del territorio ad Albenga e nei comuni limitrofi.

L’operazione ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Alassio, supportati da due unità cinofile della Questura di Genova, dal Reparto Prevenzione Crimine Liguria, da personale della Divisione PASI della Questura di Savona e dalla polizia locale di Albenga.

Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni stabili abbandonati presenti nel territorio di Albenga, nella zona di via Carloforte, già segnalati come possibili luoghi di occupazioni abusive. Al momento del controllo, le strutture ispezionate sono risultate vuote; tuttavia, verranno messe in sicurezza al fine di impedirne future occupazioni irregolari.

L’attività è poi proseguita nella zona di via Pontelungo con la verifica degli avventori di 8 esercizi pubblici, tra cui bar, barbieri e rivendite. Complessivamente, nel corso della mattinata, sono state identificate e controllate oltre 40 persone.