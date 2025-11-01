Raddoppio, Impegno per Finale: “Sull’opera troppo silenzio da parte del Comune”

Finale Ligure. “Cosa sta succedendo relativamente al raddoppio ferroviario?Amministrazioni vicino a noi stanno deliberando in seno ai loro Consigli Comunali osservazioni e richieste di opere compensative per disagi e disservizi che certamente avremo in fase di cantiere. E Finale Ligure?La richiesta avanzata su Nuovo Ponte Ferroviario e spostamento della Stazione in area Piaggio sono interventi necessari e utili anche a Ferrovie quindi non possono essere considerate solo richieste a favore della Comunità finalese. Oltre ad ottenere queste due fondamentali opere occorre osare di più. E soprattutto occorre coinvolgere l’intero Consiglio Comunale, la Commissione che sta discutendo del Progetto Piaggio, la Minoranza e l’intera Città”. Lo scrivono, in una nota, i consiglieri del gruppo Impegno x Finale di Guzzi Andrea, Geremia, Brichetto e Montanaro.

“Alcuni concittadini ci stanno chiamando preoccupati per aver letto i loro nomi sugli elenchi degli espropri. Espropri finalizzati a cosa?che interventi ha in testa la Ferrovia? Perché non ne siamo a conoscenza?”, si domandano.

“Presenteremo in Consiglio Comunale un ordine del giorno per essere parte attiva in questa fase decisiva, e chiederemo la convocazione della Commissione. Le osservazioni che altri territori stanno portando avanti insieme l’Amministrazione finalese non le ha condivise. Le ha fatte? Quali sono?Sono sufficienti? Un metodo che ha molti lati oscuri, nessuna condivisione né partecipazione”, concludono.