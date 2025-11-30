Raddoppio ferroviario, il presidente Bucci: “Progetto pronto, lavori al via nel 2026”

Ponente. “Le infrastrutture sono la priorità assoluta”. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha aperto così il suo intervento agli 80 anni di Confcommercio Imperia, partendo dai nodi strategici del Ponente: raddoppio ferroviario, collegamenti, sicurezza e nuove opere attese da anni.

“Sul raddoppio Andora–Finale le cose stanno andando bene: il progetto è pronto e l’inizio dei lavori nel 2026 è un obiettivo concreto”, ha spiegato.

“Attendiamo la progettazione definitiva per la galleria sotto Capo Berta e per quella di Albenga, e la continuità degli interventi sull’Aurelia. Serve ridondanza nelle infrastrutture: turismo e commercio qui vivono uno dell’altro, e senza infrastrutture non ci si muove”.

Bucci ha ricordato anche il lavoro avviato per un potenziamento del trasporto via mare, “utile nei periodi di cantiere sulla ferrovia”, e la necessità di garantire “un sistema di collegamenti all’altezza di un territorio che può crescere ancora molto”.