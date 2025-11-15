Raddoppio ferroviario, Comitato territoriale: “Più traffico urbano con le nuove fermate del progetto”

Ponente. Il Comitato territoriale torna sul progetto del raddoppio ferroviario e dello spostamento a monte della ferrovia nella tratta tra Andora e Finale Ligure: nel mirino finisce l’aumento del traffico urbano.

“Nel Levante Ligure Le stazioni e le fermate ferroviarie sono 43, distribuite in una tratta di 91 km, in pratica 1 ogni 2,11 km. In generale hanno un numero di passaggi a livello ridotto o tendente a zero, soprattutto nelle tratte più recenti o riqualificate, dove sono stati sostituiti da sottopassi o cavalcavia. Nel Ponente Ligure le stazioni e le fermate ferroviarie sono attualmente 23, su una tratta di 116 km, che verranno ridotte a 19, praticamente 1 ogni 6,11 km”.

“Questo ci fa riflettere come il Levante ligure sia conforme alla mobilità sostenibile, permettendo la riduzione dell’uso delle auto. Difatti nessuna stazione è stata tolta e tantomeno spostata al di fuori dei centri urbani. L’approvazione del nuovo progetto

colloca la stazione di Albenga a 6 km dal centro, la fermata di Borghetto, che servirà anche Ceriale e Loano, sarà situata al confine di Toirano e infine la fermata di Pietra Ligure verrà spostata al confine con Tovo S.Giacomo. Questo comporterà un aumento del traffico” spiega il Comitato.

“Infine i tempi di percorrenza della tratta, non varieranno di molto dagli attuali, visto che la nuova linea sarà di 32 km contro gli attuali 29, senza considerare le curvature e le pendenze maggiori. Curiosità: parlano che la nuova tratta permetterà una velocità di 190 km/h , peccato che la regione ha acquistato i treni POP che sono omologati fino a 160 km/h. Se questa è l’aspettativa tanto attesa e decantata dai vari politici…” conclude il Comitato.