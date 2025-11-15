  • News24
Raddoppio ferroviario, Comitato territoriale: “Più traffico urbano con le nuove fermate del progetto”

In merito all'iter in atto sull'opera ferroviaria l'associazione territoriale torna all'attacco

IA spostamento raddoppio ferrovia monte mare vicino

Ponente. Il Comitato territoriale torna sul progetto del raddoppio ferroviario e dello spostamento a monte della ferrovia nella tratta tra Andora e Finale Ligure: nel mirino finisce l’aumento del traffico urbano.

“Nel Levante Ligure Le stazioni e le fermate ferroviarie sono 43, distribuite in una tratta di 91 km, in pratica 1 ogni 2,11 km. In generale hanno un numero di passaggi a livello ridotto o tendente a zero, soprattutto nelle tratte più recenti o riqualificate, dove sono stati sostituiti da sottopassi o cavalcavia. Nel Ponente Ligure le stazioni e le fermate ferroviarie sono attualmente 23, su una tratta di 116 km, che verranno ridotte a 19, praticamente 1 ogni 6,11 km”.

“Questo ci fa riflettere come il Levante ligure sia conforme alla mobilità sostenibile, permettendo la riduzione dell’uso delle auto. Difatti nessuna stazione è stata tolta e tantomeno spostata al di fuori dei centri urbani. L’approvazione del nuovo progetto
colloca la stazione di Albenga a 6 km dal centro, la fermata di Borghetto, che servirà anche Ceriale e Loano, sarà situata al confine di Toirano e infine la fermata di Pietra Ligure verrà spostata al confine con Tovo S.Giacomo. Questo comporterà un aumento del traffico” spiega il Comitato.

“Infine i tempi di percorrenza della tratta, non varieranno di molto dagli attuali, visto che la nuova linea sarà di 32 km contro gli attuali 29, senza considerare le curvature e le pendenze maggiori. Curiosità: parlano che la nuova tratta permetterà una velocità di 190 km/h , peccato che la regione ha acquistato i treni POP che sono omologati fino a 160 km/h. Se questa è l’aspettativa tanto attesa e decantata dai vari politici…” conclude il Comitato.

