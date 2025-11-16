Quiliano&Valleggia: Michele Salinas è il nuovo presidente, Vitellaro sulle dimissioni: “Continue divergenze”

Nuovo presidente per il Quiliano&Valleggia. L’imprenditore Giuseppe Vitellaro, presidente dal maggio 2024, ha rassegnato le dimissioni lo scorso 14 ottobre.

“Scelta non facile – spiega l’ex numero uno anche della Letimbro – per uno che ama il calcio come me e lo sport in tutti i suoi aspetti. Ma le continue divergenze con alcuni membri del direttivo e la mancanza di fiducia per alcune scelte da me prese mi hanno portato a prendere questa sofferta decisione. Auguro al Quoliano e alle persone che mi hanno aiutato in questi due anni cambiamento e serenità.

Il direttivo del club ha nominato come nuovo presidente Michele Salinas, volto storico del calcio quilianese e dirigente di lungo corso. Per la cronaca, le dimissioni di Vitellaro sono avvenute prima dei fatti che hanno portato alla maxisqualifica post Quiliano&Valleggia vs Cisano.