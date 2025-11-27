Quiliano, il 29 novembre la presentazione alla cittadinanza progetto educativo “Invexendu”

Quiliano. L’Amministrazione è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del progetto “Invexendu” che sta realizzando, insieme alle cooperative Progetto Città ed Anteo, negli spazi degli ex club sportivi quilianesi, che sono stati recentemente rinnovati e destinati alla comunità. Si terrà presso l’Ex club sportivi in Via Matteotti sabato 29 novembre alle 10:30.

A seguito del rientro degli alunni della Don Peluffo nella sede scolastica, si sono resi disponibili, a partire da settembre 2025 i locali degli ex Club sportivi Quilianesi, spazi ideali per pensare ad un rinnovamento, ampliamento e strutturazione, dei servizi educativi post-scolastici, e fornire ai giovani quilianesi opportunità di accompagnamento nella crescita, supportando al tempo stesso le famiglie.

Attraverso un percorso di co-progettazione, avviato con un avviso pubblico, gli ex club sportivi, grazie agli interventi del Comune e dei nostri partner, sono “rinati” all’insegna della bellezza e dell’accoglienza per ribadire la centralità delle giovani generazioni per lo sviluppo e la crescita della comunità, privilegiando il ruolo e la funzione di “protagonista attivo, creativo e responsabile” dei Ragazzi e dei Giovani.

Insieme ai soggetti che si sono resi e si renderanno disponibili, l’obiettivo è quello di favorire con questo progetto, la costruzione e il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastruttura educativa del territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi di bambini, bambine , adolescenti e famiglie, sollecitando partnership ampie e competenti tra i soggetti attivi sul territorio (mondo del terzo settore e della scuola, ma anche quello delle istituzioni).

In questo modo è nato Invexendu, che offre:

Doposcuola e laboratori ludici e creativi, per 4 pomeriggi alla settimana dalle 13:00 alle 16:30 durante il periodo scolastico per sviluppare e potenziare la capacità di apprendimento dei ragazzi, offrendo un’assistenza qualificata in ambito didattico ma anche l’opportunità di aggregazione al di fuori dell’orario scolastico in un ambiente protetto e sicuro, offrendo alle famiglie un positivo supporto organizzativo;

Laboratori ludico- creativi per un intrattenimento formativo ed esperienziale ai piccoli cittadini, con occasioni di confronto e apprendimento, due pomeriggi alla settimana dalle 16:30 alle 18:30, aperti una volta al mese anche ai più piccoli della materna;

Per l’estate: attività di gioco e socializzazione con l’obiettivo di garantire uno spazio ludico – creativo che accompagni le famiglie dei bambini delle scuole elementari dalla fine delle lezioni scolastiche per il mese di giugno e dall’inizio del mese di settembre fino all’avvio della scuola;

Gen Alfa: proposte di attività aggregative di confronto e condivisione sana del tempo libero per la fascia adolescenziale, dagli 11 ai 14 anni, che stimolino la socialità e consentano una riflessione partecipata sui temi d’interesse per i preadolescenti, attraverso appuntamenti settimanali;

Stasera esco: proposte di attività per ragazzi nella fascia dai 14 ai 17 anni pensate per fornire un supporto al percorso di auto-realizzazione all’interno di un contesto libero finalizzato anche alla conoscenza del mondo del volontariato o ad altre forme di partecipazione alla società civile consentite per i minorenni.

L’ascoltafamiglie: servizio di ascolto e consulenza per tutte le tematiche della vita familiare e della funzione genitoriale, con possibilità di percorsi per la gestione del conflitto e per la mediazione familiare;

Iniziative sperimentali di promozione e sostegno della consapevolezza della funzione genitoriale.

Sviluppo e potenziamento della rete con gli altri soggetti del territorio (società sportive, associazioni, biblioteca, consiglio comunale dei ragazzi) che operano con minori, promuovendo la condivisione delle esperienze e percorsi formativi congiunti degli operatori.