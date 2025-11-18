  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ricordo

Quella volta delle Kessler a Varazze nello splendido salotto della “Città delle Donne”

Le celebri “signore del varietà” alla manifestazione dell’estate 1998

gemelle kessler

Varazze. Un ricordo, ancora nitido per molti, di una serata speciale. Estate e l’affascinante salotto della Città delle Donne che, in quell’edizione, aveva ospitato Alice ed Ellen Kessler. Il giorno dopo la scomparsa delle “signore del varierà” che avevano da tempo deciso di andarsene insieme, così come hanno vissuto, nella loro casa vicino a Monaco di Baviera, in Germania.

Sono morte ieri, 17 novembre. Ottantanove anni e una vita costellata di successi. Ballerine, attrici, cantanti. Il famosissimo duo artistico tedesco di grande popolarità televisiva e non, a partire dagli anni ‘60 è stato proprio a Varazze. Era il 1998, le luci di una sera d’estate e un bellissimo angolo di passeggiata.

Era questo il palcoscenico dell’iniziativa a un passo dal mare e c’erano loro a simboleggiare l’universo femminile. A raccontarsi davanti al pubblico. A presentare quell’edizione, il grande Pippo Baudo. L’immagine tratta dall’intervista della Rai alle gemelle Kessler realizzata proprio in quell’occasione.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.