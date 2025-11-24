Psr, l’assessore Piana: “Messa in sicurezza strada Biestro-Carcare essenziale per la vallata e l’entroterra”

Liguria. Sono stati inaugurati oggi a Pallare i lavori di messa in sicurezza e miglioramento della strada intercomunale di accesso al borgo di Biestro, un intervento strategico per la viabilità e la sicurezza dell’entroterra savonese, finanziato attraverso il Psr.

“Un progetto atteso e fondamentale per la comunità – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana –. Desidero ringraziare il sindaco Sergio Colombo, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato con impegno e determinazione per rendere possibile questo intervento. Investire nelle infrastrutture locali significa investire nella qualità della vita dei cittadini e nella sicurezza del nostro territorio”.

L’opera, del valore complessivo di 322.791,69 euro, ha previsto una serie di interventi puntuali e mirati come l’asportazione dell’asfalto per oltre 1.050 metri di strada suddivisi in sette tratti; il rifacimento della pavimentazione con nuovo strato di collegamento e tappeto di usura, per garantire maggiore stabilità e durabilità; la realizzazione di cunette laterali su più di 650 metri di strada in tre tratti, per una migliore regimazione delle acque meteoriche e la prevenzione del dissesto; l’installazione di un nuovo punto luce nell’area dell’incrocio con la strada per Plodio, così da incrementare la sicurezza nelle ore serali e in condizioni di scarsa visibilità.

“Si tratta di un intervento che risponde alle reali esigenze del territorio – prosegue Piana – migliorando la viabilità, prevenendo criticità idrogeologiche e aumentando la sicurezza di una strada fondamentale per chi vive, lavora e raggiunge quotidianamente il borgo Biestro, come molti piccoli centri della nostra Liguria – conclude il vicepresidente- racchiude un patrimonio umano e paesaggistico che merita di essere valorizzato e reso sempre più accessibile”.

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Pallare, Sergio Colombo, e il sindaco di Plodio, Gabriele Badano, oltre al consigliere regionale Alessandro Bozzano.