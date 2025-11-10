Pronto soccorso e liste d’attesa, Sanna (PD): “Da Bucci solo propaganda, i fatti dimostrano un totale fallimento”

Liguria. “Dopo che per mesi il presidente della Regione e la sua Giunta hanno detto che erano pronti con un piano per affrontare l’arrivo dell’influenza ed evitare che i codici bianchi e verdi finissero al pronto soccorso, ecco invece una nuova giornata di passione davanti agli ospedali con decine di ambulanze in attesa e reparti affollati. Una situazione insostenibile che sta mettendo a dura prova il personale sanitario. Da tempo diciamo che servono investimenti, nuove assunzioni di medici, infermieri, Oss e tecnici, e un rafforzamento della medicina territoriale, invece è tutto fermo e la nuova riforma parla solo di governance della sanità e dimentica quello che è il nucleo principale: la cura dei pazienti”.

Così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna su pronto soccorso e liste d’attesa.

“D’altronde anche per le liste d’attesa siamo al punto di partenza. Dopo essere passati da ‘le azzero in pochi mesi dalla mia elezione’ a ‘i dati sono scesi drasticamente’ e ‘saranno azzerate nel 2029’ il passo è stato breve. Un copione già visto e con sempre gli stessi ingredienti: parole vuote, propaganda e zero fatti. Dopo le elezioni i mesi per Bucci sono diventati anni e nel frattempo in Asl 3, chi deve prenotare una colonscopia deve aspettare 17 giorni con richiesta urgente entro 10 giorni, 64 giorni con una richiesta a un mese e 420 giorni per chi ha una richiesta a 60 giorni, mentre in Asl 2 per lo stesso esame siamo a 21 giorni per una richiesta urgente, 185 e 343 giorni per chi ha una richiesta a 30 o 60 giorni”.

“Sempre in Asl 2 per una visita dermatologica da prenotare entro un mese bisogna mettersi l’animo in pace, perché non si potrà fare prima di 231 giorni, e ancora, in Asl 3 per una risonanza magnetica alla colonna cervicale passano dai 123 ai 340 giorni, con prescrizione a 30 o a 60 giorni. Sono solo alcuni degli esempi che confermano che purtroppo siamo fermi nonostante l’impegno e l’abnegazione del personale sanitario e tecnico che ogni giorno fa i salti mortali per offrire ai cittadini un servizio e le cure di cui hanno bisogno”.