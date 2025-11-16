Promozione, troppa Praese per un Ceriale sempre più in crisi: finisce 6-2 al Ferrando Baciccia

Genova. Insieme a Ca De Rissi – Sestrese, Praese – Ceriale ha tenuto attiva la decima giornata del campionato di Promozione. La scelta di disputare ugualmente la partita resta alquanto discutibile, avendo messo in movimento i biancoblù verso Genova in piena allerta arancione. Ma ora fa parte del passato dopo il triplice fischio che sancisce un’altra domenica infelice per la squadra di mister Mambrin: finisce 6-2 per i padroni di casa al Ferrando Baciccia.

Locali andati sul 3-0 nel giro di trenta minuti con la doppietta di Falsini e il gol di Chiarico. Renda poi mette a segno il momentaneo 3-1 ma nel secondo tempo la Praese allunga di due con Chiarabini e il terzo gol di un Falsini. Ancora il classe 2004 a segnare per i suoi su rigore all’88’, ma due minuti più tardi arriva l’ultimo gol dei genovesi con Canovi. Biancoverdi momentaneamente al primo posto in classifica, con l’Albissole che ha una partita in meno e può puntare al sorpasso.

Clima diametralmente opposto in casa Ceriale, sempre più in crisi e con l’ultima vittoria che risale alla seconda giornata contro la Sampierdarenese. Sicuramente una gara proibitiva per condizioni atmosferiche e forza dell’avversario, retrocesso dell’Eccellenza e con obiettivi di altissima classifica, ma a stridere maggiormente è il solo punto raccolto contro Superba e Serra Riccò. Un inizio di stagione complicatissimo per i cerialesi, con ben 26 reti totali incassati e soltanto 11 messe a segno.

Le formazioni iniziali

Praese: Parodi, Raso, Giorgi, Canovi, Chiriaco, De Simone, Chiarabini, Fiorucci, Falsini, Cavnozi, Matzedda. A disposizione: Massone, Parodi, Eranio, Serra, Di Gennaro, Orlando, Raso, Sacchi, Giavarra. Allenatore: Tedone.

Ceriale: Gallo, Quartieri, Shpuza, D’Aiuto, Franco, Taku, Gaudino, Kacellari, Destito, Buonocore, Renda. A disposizione: Martinetti, Andreetto, Barone, Guaraglia, Dogic, Minazzo, Beluffi, Pierotello, Ascheri. Allenatore: Mambrin.

Arbitro: Carrea di Genova.

Assistenti: Arado e Biggi di Genova