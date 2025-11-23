Il Savona fa fatica ma Damonte lo salva: è 2-1 in rimonta al Serra Riccò

Savona 1 (67′, 80′ Damonte) – Serra Riccò 1 (52′ Placido)

90’+5 Finisce qui. Un brutto Savona riesce comunque a battere il Serra Riccò grazie a Damonte.

90’+3 Il Serra Riccò ci prova ancora con Ravenna dal limite dell’area. Para a terra Rosasco.

90’+2 Serra Riccò tutto “in the box” per un pallone messo in mezzo. Brividi per i biancoblù ma Rosasco la fa sua.

89′ Fra poco si entra nel recupero.

83′ Nel Savona Zunino lascia spazio a Saracco.

81′ Fortuna per Baffi nel Serra Riccò.

80′ Savona in vantaggio! Damonte coast to coast! Doppietta personale per il numero tre che prende palla a centrocampo e va dritto verso la porta per poi calciare appena entrato in area.

77′ Zunino sfortunato, si libera bene al tiro in area ma un difensore si immola e salva a portiere battuto.

74′ Zunino dalla distanza, pallone abbondantemente alto.

73′ Savona a un passo dal raddoppio, Damonte va sul fondo e crossa teso. Severi interviene scomposto e colpisce la sua traversa.

70′ Cola cambia i portieri: Rosasco al posto di Agostino. L’altro cambio è Fossati per Covelli. Il cambio dell’estremo difensore è per mantenere il numero corretto di under in campo.

68′ Cambio nel Serra Riccò. Giovinazzo al pasto di Crudeli.

67′ Pareggio del Savona! L’esterno riceve al limite dell’area e scarica verso il primo palo senza lasciare scampo a Bunt!

66′ Iniziativa personale di Sassari che conduce palla e va filtrante per il taglio di Zunino. Chiude bene il difensore ospite, che esulta come se fosse un goal.

62′ Tiro di Raja dal limite, viene fischiato un fallo in attacco a Rignanese nell’area piccola.

60′ Bella punizione di Crudeli, grande risposta di Agostino che para sotto alla traversa.

58′ Ancora un pallonetto per nessuno messo al centro da Raja.

55′ Raja in scivolata ammonito. Ancora nessun ammonito negli ospiti. Nel Serra, esce Placido ed entra Ravenna.

52′ Vantaggio Serra Riccò! Super goal di Placido che dal limite calcia nell’angolino basso più lontano. Agostino non ci arriva.

51′ Secondo cambio, Durante esce e al suo posto entra Colombo.

46′ Subito Rignanese filtrante per Zunino. Tiro respinto in angolo da un difensore.

46′ Subito un cambio nel Savona, esce Biaggi ed entra Rignanese.

Secondo tempo

45’+ 3 Un Savona con poco ritmo, impreciso e poco determinato in fase conclusiva termina 0 a 0 il primo tempo contro un Serra Riccò nettamente inferiore ma ordinato e concentrato.

45′ Serra Riccò pericoloso con Acquanita che pesca in mezzo Siddi. Tiro ravvicinato sull’esterno della rete.

44′ Durante per Zunino, bel colpo di testa fuori di poco.

43′ Bel cross di Sassari, Zunino si avventa sul pallone ma non riesce a impattare.

42′ Schirru lancia dritto per dritto direttamente nelle braccia del portiere genovoese.

41′ Negli ultimi minuti Cola ha invertito gli interpreti sulla sinistra. Durante ora fa il braccetto e Damonte il quinto.

39′ Cross di Raja per Damonte. Colpo di testa alto con Bunt in controllo.

36′ Anche tanti errori meramente tecnici, come quello di Biaggi che batte un calcio d’angolo spedendo il pallone verso la linea di fallo laterale opposta.

35′ Corner battuta corto dal Savona, Raja riceve e mette in mezzo. Turone prolunga ma palla sul fondo.

33′ Il Serra Riccò regala ancora un pallone in uscita al Savona. Turone spalla alla porta appoggia per Sassari. Il piazzato non è potente. Blocca a terra Bunt. Le migliori occasioni degli Striscioni provengono da errori avversari, che però la squadra di Cola non sfrutta.

31′ Raja conquista palla e serve Sassari che da posizione defilata fa partire il tiro. Bunt ben posizionato in uscita para a terra.

29′ Punizione dal limite per il Savona. Tutto pronto ma l’assistente richiama l’arbitro che non si era accorto della segnalazione di una posizione di fuorigioco.

24′ Abuso di palla lunga centrale in casa Savona. Ennesima di Raja. Il portiere Bunt ringrazia e blocca.

19′ Turone per Sassari, filtrante per Zunino. Acquanita fa buona guardia. Savona un po’ impacciato ma comunque padrone della partita.

17′ Sugli sviluppi del corner, Zunino raccoglie all’altezza del secondo palo, punta l’avversario e crossa al bacio per Calcagno sul palo opposto. Colpo di testa ravvicinato sul fondo. Una bella opportunità sciupata.

16′ Campanile. Bunt non la blocca, un difensore mette in corner calciando sopra alla traversa.

15′ Raja lancio centrale per Zunino. Fuorigioco.

14′ Covelli crossa malissimo. Palla sul fondo. Primo quarto d’ora non particolarmente brillante degli Striscioni.

12′ Bello sviluppo del Savona. Covelli ruba palla, serve Raja che lancia in verticale Zunino. L’attaccante non riesce però ad agganciare chiuso da Caroglio.

8′ Calcia Raja dalla distanza, parata comoda di Bunt.

6′ Modulo 3-5-2 di base per il Savona. Davanti ad Agostino giocano Damonte – Schirru – Calcagno. Covelli e Durante fanno i quinti. Mediana composta da Biaggi al centro con Turone e Raja mezzali. Tandem offensivo composto da Zunino e Sassari.

4′ Placido ci prova dalla distanza. Blocca senza problemi Agostino.

3′ Discesa sulla destra degli ospiti. Siddi mette al centro per Baffi che dall’altezza del dischetto indugia troppo. La difesa chiude ma buona opportunità per gli ospiti.

2′ Il Serra prova una costruzione bassa. Raja alza il pressing. Il Savona recupera in alto e Zunino calcia da posizione defilata. Para il portiere.

1′ Si parte. Savona in maglia rossa. Divisa a bande verticale gialloblù per gli ospiti. Oltre agli ultras del Savona, presente anche un gruppetto di sostenitori del Serra Riccò.

Tutte le squadre possono perdere punti. Lo ha dimostrato la Sestrese con due sconfitte nelle ultime tre partite. Ecco perché il Savona, dopo tanti passi falsi, non può più permettersene. D’obbligo vincere contro il Serra Riccò, penultimo con 6 punti all’attivo dopo nove partite, per rilanciarsi in chiave vittoria del campionato. Al momento, la vetta della classifica occupata dalla Praese dista 9 lunghezze, con i genovesi che hanno però giocato una partita in più.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno Matteo, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Covelli, 7 Durante, 8 Turone, 9 Sassari, 10 Biaggi, 11 Zunino. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Calcagno Andrea, 14 Rignanese, 15 Colombo, 16 Saracco, 17 Cartiere, 18 Fossati, 19 Pirotto, 20 Briano. Allenatore: Emanuele Cola.

Serra Riccò: 1 Bunt, 2 Dellepiane, 3 Acquanita, 4 Crudeli, 5 Caroglio F, 6 Severi, 7 Sarno, 8 Silicani, 9 Baffi, 10 Placido, 11 Siddi. A disposizione: 12 Preti, 13 Caroglio E, 14 Ravenna, 15 Cagnana, 16 Montermini, 17 Giovinazzo, 18 Tullo, 19 Fortuna, 20 Ndoj. Allenatore: Adamo Digno.

Arbitro: Akif Kartal di Imperia. Assistenti: Crotti e Ferrari di Genova