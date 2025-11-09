Promozione: Savona con poche idee, 0-0 contro il Ca de Rissi

Savona-Ca de Rissi 0-0

Prova abulica e sotto tono del Savona, mai pericoloso contro un avversario dimostratosi organizzato e di livello in un scontro diretto d’alta classifica. Il Ca de Rissi infatti, difendendo basso per gran parte della partita, lascia il pallino del gioco in mano ai biancoblu senza tuttavia rischiare nulla e proponendosi anche in qualche sortita offensiva. Primo tempo avaro di emozioni: il Savona tiene palla, ma manca imprevedibilità e incisività negli ultimi venticinque metri. Nella ripresa mister Cola getta nella mischia anche Zunino (al rientro dopo un infortunio), ma il canovaccio non cambia. E’ anzi la squadra genovese a sfiorare il vantaggio in un paio di circostanze, dove il portiere savonese Agostino mette una pezza. Le prime tre della graduatoria vincono tutte. Altro passo indietro dunque per il Vecchio Delfino, ora a -8 dalla Sestrese capolista.

Secondo tempo:

90’+3 Fischo finale: Savona-Ca de Rissi 0-0.

90′ Mischia confusionaria nell’area del Savona. Alla fine Agostino sbroglia in uscita bassa.

Come sottolineato già nelle battute iniziali, grande prova difensiva del Ca de Rissi. La squadra di Scala, pur aspettando bassa, non ha concesso – di fatto – un tiro nello specchio a un Savona comunque compassato. A conti fatti, le uniche situazioni periolose della partita le hanno avute gli ospiti.

77′ Occasione Ca de Rissi. Valcavi serve sulla sinisra il taglio di Delgado. Tiro a incrociare a mezza altezza del laterale genovese, Agostino si oppone e salva.

Poche idee per il Savona. Per i biancoblu tanto possesso palla, ma nessuno spunto offensivo. La squadra di Cola sembra attendere un episodio favorevole. Il Ca de Rissi, dal canto suo, dimostra un’ottima tenuta difensiva e prova a ripartire con discreta incisività.

53′ Ca de Rissi a un passo dal vantaggio. Dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra. Il difensore Valcavi, portatosi in avanti, riceve a centro area e gira in diagonale. Palla fuori di poco a portiere ormai battuto.

La gara riprende (16:06). Due sostituzioni per miser Cola, escono Briano e Raja. Al loro posto Fossati e Zunino.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Savona-Ca de Rissi 0-0.

45′ Opportunità Savona – la prima – sul fischio della sirena. Corner dalla sinistra battuto corto: Biaggi crossa in mezzo. Sassari gira di tacco sotto misura, il portiere Scatolini non si fa sorprendere alzando sopra la traversa.

Primo tempo avaro di emozioni. Il Savona continua a tenere palla, ma non riesce a trovare pertugi negli ultini e venticinque metri. Portieri ancora inoperosi.

28′ Prima sortita del Ca de Rissi. Erahon affonda sulla destra e mette in mezzo. Garin svirgola a centro area. Rimpallo: si crea una mischia. La difesa biancoblu sbroglia in qualche modo.

25′ Fase centrale della prima frazione, prosegue il canovaccio. Pallino del gioco in mano al Savona. La difesa del Ca de Rissi, ben organizzata, chiude tutti gli spazi.

Inizio su buoni ritmi per entrambe le squadre. In questa prima fase possesso del pallone prettamente appannaggio del Savona. Trascorso il primo quarto d’ora tuttavia nulla di significativo da segnalare.

L’incontro prende il via (15:03).

Tabellino:

SAVONA: Agostino, M. Calcagno, Damonte, Raja (46′ Fossati), Schirru, Cartiere (73′ Cartiere), Gaggero (80′ Saracco), Biaggi, Sassari, Briano (46′ Zunino), Turone (69′ Pirotto)

A disp.: Rosasco, Bellotti, Colombo, A. Capcagno, Covelli. Allenatore: Cola

CA DE RISSI: Scatolini, Mincolelli, Delgado, Colamorea, Valcavi, Ferrari, Nalbone, Spatari (75′ Fraccavento), Erahanon, Garin (88′ Cavallo), Berardi

A disp.: Belloni, Barbiani, Valati, Costa, Parisi, Schiano, Tandazo. Allenatore: Scala

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia). Assistenti: Giorgio Galante e Alessandro De Lucia (Genova)

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato (16°). Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 3-2. Spettatori 500 circa

Vado Ligure. Nona giornata del campionato provinciale calcistico di Promozione, girone “A”, il Savona riceve il Ca De Rissi. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina” di Vado Ligure, ore 15:00.

Scontro diretto tra compagini che ambiscono alle zone alte della graduatoria. I biancoblu, dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), con 13 punti sono attardati di 6 lunghezze dalla capolista Sestrese, fermata domenica scorsa al suo primo k.o. ad Albisola (3-2). Per gli striscioni il successo nel derby contro il Legino (1-3) è stata un’occasione per accorciare le distanze e dare slancio a una possibile “operazione rimonta”. Buone notizie anche dall’infermeria: alcuni dei giocatori infortunati nelle ultime settimane -tra tutti “bomber” Zunino – rientrano a disposizione di mister Cola.

Dall’altra parte gli ospiti genovesi occupano il terzo posto della classifica a 17 punti – appaiati assieme alla Praese – a +4 rispetto al Savona. Curiosità da amarcord, tra i giocatori della formazione di mister Scala figura Hernan Garin, oggi 42enne, ex e biancoblu dal 2009 al 2012. Con il vecchio Delfino vinse un campionato di Serie D e disputò due annate nell’allora Seconda Divisione di Lega Pro.