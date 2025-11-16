Promozione, rinviata Superba – Savona

Nonostante l’Allerta Arancione si sarebbe disputata la partita tra la Superba e il Savona valida per il decimo turno del campionato di Promozione.
Tuttavia, alcuni danni all’impianto Ceravolo di Genova, quartiere del Lagaccio, hanno portato al rinvio della partita a data da destinarsi.
Il Savona evita così una trasferta di più di 50 km in piena Allerta Arancione. Cosa che non farà il Ceriale, “costretto” a recarsi a Genova Pra’ per la gara contro la Praese. Sul tema dell’assenza del rinvio d’ufficio delle gare in caso di grado arancione dell’allerta sono in tanti a segnalare il proprio disappunto.